En el interior de una nave en la localidad de L´Alcora los agentes localizaron un complejo sistema informático conectado a la red con acometidas ilegales

CastellónLa detección de un consumo eléctrico desmesurado en una nave industrial de un polígono en la localidad de L´Alcora (Castellón), hizo que los agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón y el Área de Investigación del Puesto Principal de Onda, sospecharan que podría albergar una plantación de marihuana. Más cuando descubrieron que el consumo provenía de unas acometidas eléctricas ilegales.

Fruto de la investigación, los agentes comprobaron que la nave estaba alquilada y carecía de actividad industrial, lo que aumentó la sospecha de que en su interior se llevaba a cabo una actividad ilícita relacionada con el tráfico de drogas.

Una vez recopilados todos los indicios, los agentes obtuvieron la orden judicial para registrar la nave y la sorpresa llegó cuando en lugar de encontrar plantas de marihuana, se toparon que un complejo sistema informático conectado a la red. Tras analizar los dispositivos, descubrieron que se trataban de ordenadores utilizados como máquinas de minería de criptomonedas y equipos auxiliares y de refrigeración.

La operación culminó con la detención de un hombre de 33 años de edad, como presunto autor de un delito de defraudación eléctrica, por valor de 150.000 euros.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Castellón.