La Comisión Europea acusa a TikTok de violar la Ley de Servicios Digitales por falta de transparencia en su registro de anuncios

La organización de consumidores Facua ha denunciado a TikTok y a la empresa Budget Smarter por la venta de un dispositivo de geolocalización para "cazar" a "mujeres infieles". La asociación ha confirmado que el aparato se publicita en la red social, la más usada por usuarios jóvenes con mensajes que pueden ser denigrante para las mujeres.

Facua ha comprobado cómo, a través de su tienda virtual, se puede comprar el aparato electrónico, que sirve para rastrear continuamente la posición de la persona u objeto que lo porte. La plataforma TikTok, además de alojar este tipo de anuncios es la encargada de realizar el envío del producto.

Una de las cuentas de TikTok que publicita el producto a cambio de una "comisión pagada", @mango_goodman, describe así el dispositivo: "Este mini GPS puede hacerlo todo: proteger a tus peques, asegurar y coche… ¡y hasta cazar a quien te engaña!".

En el vídeo en el que se publicita el objeto electrónico aparece un mensaje anclado: "Si tu mujer tiene una cita para echar un polvo…" mientras una voz señala que está dirigido a "hombres con mujeres infieles".

Facua advierte de que TikTok y la empresa vendedora realizan prácticas delictivas

Facua advierte de que tanto TikTok como el vendedor Budget Smarter venden este aparato que "permite llevar a cabo prácticas delictivas, ya que utilizar un geolocalizador para rastrear la posición de una persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito contra la intimidad".

La organización de consumidores recuerda que la Ley General de Publicidad establece en su artículo 3, como publicidad ilícita, entra otras, aquella que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20".

El artículo 18 de la Constitución garantiza "el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Por ello, Facua insta a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que investigue a la plataforma china y a la otra empresa por el anuncio y venta de este dispositivo de geolocalización y abra los correspondientes expedientes sancionadores.