Carlos Plá 26 SEP 2025 - 10:55h.

El fugitivo, un hombre de 37 años, se fugó de su país cuando todavía tenía pendiente cumplir una parte de la condena que le habían impuesto

AlicanteAgentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Hondón de las Nieves, a un hombre de 37 años de edad, sobre el que recaía una orden europea de detención y entrega (OEDE) por las autoridades de Países Bajos, por un delito catalogado en el país reclamante de delitos sexuales a menores.

A través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la UDYCO de la Comisaría General de Policía Judicial, se tuvo conocimiento de que un hombre reclamado por Países Bajos podría estar residiendo en la localidad de Hondón de las Nieves.

El fugitivo, era reclamado en su país natal por haber cometido en el año 2017 actos obscenos a una persona de sexo femenino quien, en el momento de la agresión, era menor de 15 años, teniendo aparejada una pena de 18 meses en el país reclamante, de la cual aún le quedaba por cumplir un año, cinco meses y veinticinco días.

Por tal motivo, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, iniciaron las gestiones relativas a la averiguación del actual paradero del fugitivo y, sobre la base de los datos aportados por la unidad central mencionada, establecieron un dispositivo policial de búsqueda en esa localidad.

Finalmente, los agentes encargados de la investigación, localizaron y detuvieron al hombre reclamado quien, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de la Audiencia Nacional competente en la causa.