Detenida en Madrid la cúpula del grupo neonazi 'Suburbios Firm', escisión expulsada de los hinchas ultras del Frente Atlético

Celebró su boda entre saludos nazis y esvásticas y justo antes de salir de viaje de novios la policía lo detuvo. Hablamos, de El Ratilla, uno de los cabecillas de la banda neonazi Suburbios Firm. Con él hay otros doce detenidos, algunos con el rostro de Hitler tatuado en el costado. La policía les acusa de cometer agresiones homófobas y racistas. Se financiaban con la venta de cocaína.

Al grito de "fuera maricas de nuestro barrio", este hombre apodado El Ratilla, protestaba en 2021 por las calles de Chueca contra el colectivo LGTBI. Es parte esencial del grupo ultra Suburbios Film y ahora, junto con otras 12 personas de la organización, está detenido.

Irene Vera, portavoz de la Policía Nacional explica que se "financiaban del narcotráfico".

Entre libros de Hitler, esvásticas y libros de Franco

Tres de los arrestados ya han ingresado en prisión. La Policía Nacional ha registrado varias viviendas y una empresa dentro han encontrado casi 5 kilos de cocaína, un arma de fuego, chalecos antibalas, armas blancas o más de 100.000 euros en efectivo.

Los agentes también han confiscado cientos de artículos nazis como camisetas con imágenes de Hitler. También un libro recopilatorio de discursos de Franco.

Los integrantes de Suburbios Film son viejos conocidos de la policía, han protagonizado numerosos incidentes previos a partidos de fútbol, no en vano fueron expulsados del Frente Atlético por demasiado violentos como demostraron enuna pelea contra ultras del Oviedo hace 10 años o hace poco más de un año en Sevilla.