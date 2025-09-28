Agencia EFE 28 SEP 2025 - 16:04h.

Agentes de los artificieros de la Policía Nacional han inspeccionado el hotel hasta concluir que se trataba de una falsa amenaza

El corte de tráfico en Alicante ha provocado largas retenciones tanto en el centro como en la carretera de acceso N-332

Compartir







AlicanteLa Policía Nacional ha cortado durante cerca de 90 minutos uno de los principales accesos viarios a Alicante, la avenida de Elche, a causa de una amenaza de bomba en un punto habilitado este domingo en la ciudad como colegio electoral para los comicios parlamentarios de Moldavia.

El falso aviso anónimo se ha producido en torno a las 12:45 horas y la Policía ha cortado el tráfico en la fachada litoral sur de Alicante, en la avenida de Elche, hasta un poco después de las 14:15, lo que ha provocado largas retenciones tanto en el centro de la ciudad como en la carretera de acceso N-332.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por Países Bajos: está condenado por abusar de una menor de 15 años

Artificieros de la Policía Nacional inspeccionaron el hotel

El Consulado General de la República de Moldavia en Barcelona ha escogido un hotel de la zona sur de la capital alicantina para que los moldavos de la provincia y de otras cercanas del sureste peninsular puedan ejercer su derecho al voto durante la jornada.

En un dispositivo con numerosa presencia de Policía Local, Bomberos y los servicios sanitarios, agentes de los artificieros de la Policía Nacional han inspeccionado el hotel hasta concluir que se trataba de una falsa amenaza.

PUEDE INTERESARTE Detenido en Alicante un prófugo británico: era buscado por Portugal por el asesinato de su compañero de piso

Moldavia es un pequeño país limítrofe con una de las zonas de Ucrania más afectadas por la guerra con Rusia, cerca de Odessa, y sus elecciones está previsto que determinen el rumbo de la política exterior de esa antigua república soviética para muchos años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dentro del país se han instalado 1.943 mesas de votación, incluidas 12 para los habitantes de la región separatista de Transnistria, y en el extranjero hay 301 colegios electorales, uno de ellos el situado en la ciudad de Alicante.