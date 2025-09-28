Colapso de tráfico en Alicante tras el aviso de bomba en un punto habilitado para votar en las elecciones de Moldavia
Agentes de los artificieros de la Policía Nacional han inspeccionado el hotel hasta concluir que se trataba de una falsa amenaza
El corte de tráfico en Alicante ha provocado largas retenciones tanto en el centro como en la carretera de acceso N-332
AlicanteLa Policía Nacional ha cortado durante cerca de 90 minutos uno de los principales accesos viarios a Alicante, la avenida de Elche, a causa de una amenaza de bomba en un punto habilitado este domingo en la ciudad como colegio electoral para los comicios parlamentarios de Moldavia.
El falso aviso anónimo se ha producido en torno a las 12:45 horas y la Policía ha cortado el tráfico en la fachada litoral sur de Alicante, en la avenida de Elche, hasta un poco después de las 14:15, lo que ha provocado largas retenciones tanto en el centro de la ciudad como en la carretera de acceso N-332.
Artificieros de la Policía Nacional inspeccionaron el hotel
El Consulado General de la República de Moldavia en Barcelona ha escogido un hotel de la zona sur de la capital alicantina para que los moldavos de la provincia y de otras cercanas del sureste peninsular puedan ejercer su derecho al voto durante la jornada.
En un dispositivo con numerosa presencia de Policía Local, Bomberos y los servicios sanitarios, agentes de los artificieros de la Policía Nacional han inspeccionado el hotel hasta concluir que se trataba de una falsa amenaza.
Moldavia es un pequeño país limítrofe con una de las zonas de Ucrania más afectadas por la guerra con Rusia, cerca de Odessa, y sus elecciones está previsto que determinen el rumbo de la política exterior de esa antigua república soviética para muchos años.
Dentro del país se han instalado 1.943 mesas de votación, incluidas 12 para los habitantes de la región separatista de Transnistria, y en el extranjero hay 301 colegios electorales, uno de ellos el situado en la ciudad de Alicante.