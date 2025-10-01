Carlos Plá 01 OCT 2025 - 11:21h.

El presunto agresor, un hombre argelino de 32 años, clavó al parecer el palo de un paraguas al otro indigente causándole la muerte

ValenciaLa Policía Nacional ha detenido en Valencia a un indigente acusado de matar a otro tras agredirle con un paraguas después de discutir por un patio en el que pasar la noche durante reciente episodio de fuertes lluvias que ha afectado a la provincia de Valencia, según han confirmado fuentes policiales a Informativos Telecinco.

El homicidio se produjo este domingo sobre las 22:30 horas en la Plaza Viriato de la capital valenciana. Al parecer ambos indigentes se enzarzaron en una disputa para pasar la noche a resguardo en un portal, que previamente había ocupado uno de ellos. El presunto agresor, un hombre de origen argelino de 32 años, le clavó a la víctima el palo de un paraguas que llevaba.

Tras producirse la agresión, el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Nacional realizó una rápida investigación que permitió la detención del acusado a las 5:30 horas del lunes. Está previsto que el detenido pase a disposición judicial este miércoles.