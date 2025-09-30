Europa Press Valencia, 30 SEP 2025 - 17:06h.

El hombre fue sacado del agua inconsciente y aunque los servicios médicos trataron de reanimarlo, solo pudieron confirmar su muerte

Las intensas lluvias provocan el derrumbe de un talud del barranco del Poyo a su paso por Picanya

Compartir







Un anciano de 87 años ha muerto este lunes mientras se estaba bañando con Alerta Naranja por lluvias intensas en la playa de Les Albaranes de Dénia (Alicante) cuando .

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que sobre las 14.30 horas fue avisada de que el hombre había sido sacado del agua y que estaba inconsciente. Por ello, movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), otra del Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional.

El equipo médico del SAMU realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada al hombre, pero no hubo respuesta y acabó confirmando su fallecimiento. Además, una mujer de 87 años fue trasladada por crisis de ansiedad en una ambulancia convencional a un centro de salud del municipio.

PUEDE INTERESARTE Colapso de tráfico en Alicante tras el aviso de bomba en un punto habilitado para votar en las elecciones de Moldavia

Casi 70 litros por metro cuadrado

El temporal de lluvias ha dejado en Dénia (Alicante) 69,7 litros por metro cuadrado (l/m2) en el observatorio de Joan Chabàs y 63 en el de Montgó/Corral de Calafat en lo que va de martes, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Además, el Ayuntamiento ha cortado de forma preventiva calles y caminos ubicados en zonas inundables para evitar posibles incidentes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En concreto, la Policía Local, a través de su perfil de Facebook, ha explicado sobre las 14.00 horas que sigue cerrado el camino del Llavador y ha pedido precaución en el Fondo y en la zona de la Fábrica de Portland.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantiene en el litoral norte de la provincia alicantina porque se pueden acumular en esa zona hasta 60 l/m2. El aviso del organismo meteorológico ha entrado en vigor a las 12.00 horas y se prevé que se mantenga hasta las 15.59 horas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha señalado que se mantiene la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante.