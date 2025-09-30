Un anciano de 87 años muere cuando se bañaba en la playa de Les Albaranes de Denia durante la alerta por lluvias
El hombre fue sacado del agua inconsciente y aunque los servicios médicos trataron de reanimarlo, solo pudieron confirmar su muerte
Las intensas lluvias provocan el derrumbe de un talud del barranco del Poyo a su paso por Picanya
Un anciano de 87 años ha muerto este lunes mientras se estaba bañando con Alerta Naranja por lluvias intensas en la playa de Les Albaranes de Dénia (Alicante) cuando .
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que sobre las 14.30 horas fue avisada de que el hombre había sido sacado del agua y que estaba inconsciente. Por ello, movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), otra del Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional.
El equipo médico del SAMU realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada al hombre, pero no hubo respuesta y acabó confirmando su fallecimiento. Además, una mujer de 87 años fue trasladada por crisis de ansiedad en una ambulancia convencional a un centro de salud del municipio.
Casi 70 litros por metro cuadrado
El temporal de lluvias ha dejado en Dénia (Alicante) 69,7 litros por metro cuadrado (l/m2) en el observatorio de Joan Chabàs y 63 en el de Montgó/Corral de Calafat en lo que va de martes, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Además, el Ayuntamiento ha cortado de forma preventiva calles y caminos ubicados en zonas inundables para evitar posibles incidentes.
En concreto, la Policía Local, a través de su perfil de Facebook, ha explicado sobre las 14.00 horas que sigue cerrado el camino del Llavador y ha pedido precaución en el Fondo y en la zona de la Fábrica de Portland.
El aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se mantiene en el litoral norte de la provincia alicantina porque se pueden acumular en esa zona hasta 60 l/m2. El aviso del organismo meteorológico ha entrado en vigor a las 12.00 horas y se prevé que se mantenga hasta las 15.59 horas.
Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha señalado que se mantiene la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante.