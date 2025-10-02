Carlos Plá 02 OCT 2025 - 14:09h.

Las aeronaves se utilizarán también en operaciones de búsqueda y rescate, vigilancia de zonas rurales y en situaciones de emergencia

Detenido por introducir hachís, cocaína y móviles con un dron en la cárcel Brians 1 de Barcelona: hasta 8 vuelos no autorizados

Compartir







AlicanteEl Ayuntamiento de Alcoy va adquirir cuatro aeronaves no tripuladas de última generación, lo que supone un nuevo paso en la materialización de un proyecto pionero, que tiene por objeto analizar el uso de drones con aterrizaje autónomo para servicios logísticos hospitalarios y de emergencias en entornos orográficos complejos.

Estas aeronaves permitirán realizar pruebas de transporte de medicamentos y material sanitario en entornos orográficos complejos como los que rodean Alcoy. También se contempla su utilización en operaciones de búsqueda y rescate, vigilancia de zonas rurales y monitorización de parámetros biológicos en situaciones de emergencia.

PUEDE INTERESARTE Canarias estudia la utilización de drones de última generación para combatir los incendios y controlar las fronteras

Según el alcalde de Alcoy, Toni Francés, “con este proyecto, Alcoy vuelve a situarse a la vanguardia de la innovación tecnológica en el ámbito municipal. Apostamos por soluciones que no solo refuerzan la seguridad y la atención sanitaria en situaciones críticas, sino que además mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y lo aplicamos a territorios como el de nuestras comarcas, con una orografia complicada donde, en ocasiones, es difícil llegar con medios de transporte convencionales”.

Vuelos experimentales

El consistorio ha licitado el suministro de estos drones por un presupuesto base de 27.722,53 euros en un contrato que incluye la compra de un dron DJI Matrice 350 RTK, un dron DJI Mavic 3 Enterprise Thermal especializado en visión térmica, y dos drones DJI Mini 4 Pro destinados a pruebas de vuelo y tareas complementarias.

El desarrollo se llevará a cabo en colaboración con universidades, entidades sanitarias, Policía Local y centros tecnológicos, en el marco del Sandbox Urbano de Alcoy. Se prevé que, además de los vuelos experimentales, se desarrollen estudios de seguridad operacional, análisis de rutas logísticas, software de aterrizaje autónomo e iniciativas de participación ciudadana para garantizar la aceptación social del proyecto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El proyecto, que finalizará en diciembre de 2026, está financiado en un 70% por la Agencia Valenciana de la Innovación-IVACE+i, dentro del programa de Acciones Complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación. De los 25 proyectos presentados a esta convocatoria, solo ocho fueron seleccionados, y Alcoy es el único ayuntamiento que ha resultado beneficiario.

Además, esta iniciativa surge de la colaboración con entidades como la Universidad de Alicante y la Universitat Politècnica de Valencia, a través de los convenios del Sandbox Urbano de Alcoy, donde se realizarán otras acciones relacionadas con las aeronaves no tripuladas y su tripulación.