Álex Aragonés 01 OCT 2025 - 14:04h.

Los funcionarios de la cárcel localizaron un paquete con droga y material electrónico en uno de los patios

Denuncian la entrada de drogas y móviles en cárceles catalanas mediante drones: "Bajo ataque por tierra y aire"

Compartir







BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 32 años por introducir drogas y teléfonos móviles mediante un dron en el Centro Penitenciario Brians 1 de Barcelona. Unos hechos por los que UGT Presons denunció el ataque "por tierra y aire" que estaban sufriendo las cárceles catalanas.

Los agentes de la comisaría de Martorell (Barcelona) detuvieron el lunes 29 de septiembre al hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y contra la Administración de Justicia por unos hechos de los que tuvieron constancia a principios de mes.

Los funcionarios de Brians 1 fueron los que localizaron un paquete con hachís, cocaína y material electrónico en uno de los patios, que había sido depositado por un dron. A raíz de este hallazgo, la Dirección General de Asuntos Penitenciarios del Departamento de Justicia y Calidad Democrática acreditó hasta seis drones no autorizados en el espacio aéreo restringido. gracias al nuevo sistema de detección de vuelos instalado en los centros Brians 1 y Brians 2.

Seguimiento y estudio de los vuelos no autorizados

Este sistema permite detallar el tipo de aeronave, las rutas realizadas y la ubicación del piloto. Gracias a esta información,, la Unidad Central de Apoyo Aéreo de la policía catalana realizó un seguimiento y estudio de los vuelos no autorizados para poder delimitar la zona concreta desde donde despegaba el dron para realizar estos envíos.

PUEDE INTERESARTE El taller para reclusos en Raimat: la esperanza laboral para internos de centros penitenciarios de toda Cataluña

Así, los investigadores diseñaron un dispositivo para localizar y detener al piloto de la aeronave, teniendo ubicado el sitio exacto de despegue del dron. Unos vuelos que se volvieron a detectar dos veces más los días 19 y 20 de septiembre con el mismo dron, en la zona de seguridad de Brians 1.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En esta ocasión, y ya alertados por los vuelos anteriores, la Unidad Central de Apoyo Aéreo grabó con un dron policial de ala fija como un hombre llegaba a la zona, preparaba el pasado, recogía y se marchaba del lugar. Posteriormente, los investigadores pudieron registrar la llegada de ese hombre a su domicilio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el vuelo no autorizado realizado el pasado 20 de septiembre, los funcionarios del centro penitenciario encontraron otro paquete con material electrónico, hachís y cocaína en un patio del centro. Finalmente, el lunes día 29 de septiembre los investigadores realizaron un dispositivo y localizaron y detuvieron a la persona investigada en Masquefa (Barcelona).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Bajo ataque "por tierra y aire"

Una semana antes de la detención, UGT Presons denunció la entrada a drogas y móviles en las cárceles catalanas mediante drones. Un ataque "constante a la seguridad penitenciaria" tras tener constancia de la presencia de una aeronave de estas características sobrevolando el centro Brians 2.

"No estamos hablando de un incidente aislado, sino de un 'modus operandi' creciente que puede tener consecuencias catastróficas dentro de los centros. Lo que hoy son paquetes de droga o terminales móviles, mañana pueden ser objetos potencialmente mucho más peligrosos y devastadores", afirmó el sindicato sobre un ataque "por tierra y aire".

UGT aseguraba ser consciente de que la Generalitat trabaja "intensamente" en la aplicación de las medidas de seguridad que figuran en el Acuerdo Penitenciario 2024-2027, pero instó a acelerar lo máximo posible la implementación de los detectores e inhibidores necesarios para frenar el aumento de incursiones en los recintos mediante esta tecnología.