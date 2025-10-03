Varios vecinos retuvieron al hombre hasta que llegaron los agentes de la Policía Local

La menor fue trasladada al Hospital de Cabra para ser sometida a pruebas médicas

La Policía Local de Lucena, Córdoba, ha arrestado este jueves a un varón de 46 años acusado de un presunto intento de abuso sexual a una menor de cuatro años en plena vía pública.

Fuentes cercanas al caso han señalado que el detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

El suceso ocurrió en el Llano de las Tinajerías

De acuerdo con la información adelantada por 'Diario Córdoba', los hechos sucedieron en la zona del Llano de las Tinajerías, cuando varios vecinos detectaron la actitud sospechosa de un individuo que, con casco y a bordo de una motocicleta, se encontraba con la niña en un soportal, presuntamente intentando forzarla.

Los testigos intervinieron de inmediato y lograron retener al hombre hasta la llegada de los agentes de la Policía Local, que procedieron a su detención.



Por su parte, la niña fue llevada al Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde está siendo sometida a las pruebas médicas necesarias para confirmar su estado.