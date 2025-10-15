Claudia Barraso 15 OCT 2025 - 17:31h.

Detenidos dos hombres por atacar a una mujer con una katana y después lanzarla por un primer piso: uno ya está en la cárcel y otro ha sido puesto en libertad

Dos hombres, de 55 y 56 años, han sido detenidos en l´Alcúdia tras amenazar a una mujer con una katana y arrojarla desde el primer piso de una vivienda. La víctima cayó desde más de cinco metros de altura. La Guardia Civil ha arrestado a los dos varones.

El piso desde donde fue arrojada la víctima se encuentra en la avenida de Guadassuar. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles 8 de octubre. Hubo varios testigos de lo sucedido que han contado a medios locales como ‘El Levante’ que la mujer trató de huir de la vivienda hasta que uno de esos hombres le atacó con una katana, impidiendo que se marchara. La víctima trató de huir una vez más, esta vez por la fachada, rectando por los balcones del edificio. Entonces, fue alcanzada por uno de estos dos hombres, que la retuvo hasta que decidió soltarla y cayó desde una altura de cinco metros.

Cuando los testigos avisaron a los agentes de la Policía Local de lo que estaba pasando, acudieron rápidamente hasta el lugar de los hechos y encontraron a la mujer tirada en el suelo todavía con vida. Fue atendida allí mismo por un equipo médico. Sufrió un fuerte traumatismo cerebral que obligó a ingresarla con urgencia en el Hospital Universitario de la Ribera, donde aún permanece ingresada, aunque con un pronóstico reservado.

Hay una investigación abierta

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras detener a los dos agresores de la mujer. Por el momento, no han aclarado qué tipo de relación mantenía la mujer con estos dos individuos, pero han descartado que se trate de un caso de violencia de género ya que no mantenía ni mantuvo ninguna relación amorosa con ninguno.

El hombre que lanzó a la mujer desde el balcón del edificio ya ha sido ingresado en prisión. Tras su detención, ha sido acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que el otro hombre ha sido puesto en libertad. Los medios locales han podido contactar con algunas fuentes cercanas al caso que confirman que ninguno de los dos hombres son vecinos de la localidad. Además., han relatado que los detenidos mantuvieron una actitud muy violenta y descontrolada a la llegada de los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil al domicilio desde donde fue arrojada la mujer.