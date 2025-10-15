La mujer relata que empezó a encontrarse mal cuando el hombre le ofreció ir a su casa a llamar a su marido

El acusado, en libertad con cargos, afirma que tuvo relaciones sexuales consentidas

El dueño de un restaurante de Valencia ha sido detenido acusado de violación. Una mujer de 49 años le acusa de agredirla sexualmente y drogarla. La mujer acudió a urgencias con su marido.

El detenido se enfrenta a un delito de agresión sexual con penetración, mediante supuesta sumisión química.

La denunciante relata que regresaba a casa en Valencia tras cenar y tomar unas copas con una amiga cuando el dueño de una terraza le ofrece tomar una cerveza. Ella acepta y tras una conversación el hombre le pone un chupito, según informa el diario Las Provincias sobre el relato de la víctima.

El camarero le ofrece tomar una cerveza

La mujer empieza a encontrarse mal y el camarero le ofrece ir a su casa, donde estar�ía su mujer, y desde allí llamar a su marido. La mujer no recuerda con detalle todo lo que pasó a partir de ahí, ni siquiera recuerda la llamada de seis minutos que le hizo a su marido, a quien le mandó la ubicación.

La víctima si relata que en la vivienda había otro hombre, no la esposa del detenido. Relata que casi no tiene momentos de lucidez y que cuando se quiere dar cuenta tiene a un hombre encima que la está violando. No llega a declarar si es el dueño del bar o el otro hombre porque no recuerda su cara.

El marido estuvo una hora buscándola en la calle

El marido cuenta que tras hacerle 15 llamadas y no obtener respuesta, acude al lugar que ella le había indicado al mandarle la ubicación. Dice que estuvo una hora dando vueltas por la zona sin encontrarla.

La víctima, una mujer sueca de 49 años, llegó a su casa de madrugada y le relató al marido que la habían violado. Juntos acudieron a urgencias, donde se activó el protocolo contra agresiones sexuales, informa el citado diario.

El investigado, de origen libanés y 56 años, ha admitido que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la mujer y ha negado haberla drogado. Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre.

El acusado está en libertad con una orden de alejamiento de la víctima.