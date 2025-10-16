Carlos Plá 16 OCT 2025 - 11:34h.

Cometía los robos con fuerza en casas habitadas y segundas residencias, llegando incluso a sustraer los vehículos que se encontraban en el interior de las parcelas

La investigación a un joven de 20 años por simular su secuestro durante cinco días y un robo en Las Palmas de Gran Canaria

Compartir







ValenciaLa Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otras tres por la comisión de múltiples robos en localidades de las provincias de Valencia (Bocairente, Onteniente) y de Alicante (Banyeres de Mariola y Alfafara).

Desde el mes de mayo los agentes venían investigando robos con fuerza en casas habitadas y segundas residencias, así como sustracciones de vehículos en las localidades de Bocairent y Ontinyent (Valencia) y Banyeres de Mariola y Alfafara (Alicante). Estos siempre estaban estacionados en el interior de las parcelas de las viviendas.

Los agentes a cargo de la investigación lograron comprobar que se trataba de un solo individuo que, en horario nocturno, transitaba campo a través para no ser detectado y forzaba ventanas y puertas de las viviendas para introducirse y sustraer toda clase de objetos. Los vehículos sustraídos los ofrecía a terceros con el fin de conseguir un lucro económico.

Identificación del ladrón

Mediante el visionado de cámaras de seguridad, tomas de declaración e inspecciones oculares donde se llegaron a aislar huellas del autor en una de las viviendas, en la que llegó incluso a pernoctar. Se consigue identificar así al autor de los robos reseñados. Además, se investiga a tres personas más en las localidades de Gandía y Ontinyent, conocidos del autor, por ayudar y trasladar uno de los vehículos sustraídos a la periferia de Valencia y venderlo suplantando la identidad del propietario.

En el mes de septiembre los agentes se trasladaron al centro penitenciario de Picassent, al objeto de informar a uno de los investigados de los hechos de los delitos que se le imputan, al estar este en prisión preventiva desde el mes de junio por otros hechos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El detenido se trata de un hombre de 43 años y nacionalidad española. Los investigados son hombres de 31, 44 y 45 años y nacionalidad española. Se les atribuyen los siguientes delitos: 10 robos con fuerza en las cosas, dos robos/hurto de uso de vehículo a motor, un delito de estafa y dos de usurpación de estado civil.

La Guardia Civil ha logrado recuperar dos de los vehículos robados y diversas herramientas, valorado en 27.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Onteniente.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Onteniente y Alcoy.