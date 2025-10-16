El atropello mortal de una mujer en Badajoz se investiga ahora como posible caso de violencia de género

El marido permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial

Lo que parecía un fatal accidente en La Codosera, Badajoz, ahora se investiga como violencia de género. Un hombre permanece detenido tras atropellar mortalmente a su mujer. Una vecina de la misma calle cuenta que la víctima “le tenía miedo”.

La mujer murió atropellada por su pareja después en un altercado familiar.

Los investigadores de la Guardia Civil de La Codosera pensaron inicialmente que la mujer murió a consecuencia de un atropello accidental tras una discusión familiar. Sin embargo, ahora la principal hipótesis de los investigadores es la violencia machista.

La investigación apunta a que el detenido habría intentado atropellar al hermano de la víctima la noche del pasado martes tras una fuerte disputa y acabó embistiendo a su pareja, una mujer de 46 años, cuenta Antonio Bernal desde Badajoz.

La mujer quedó gravemente herida tras el atropello. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El testimonio de los vecinos

Los vecinos de la pareja han contado a El periódico de Extremadura que el detenido ya había protagonizado otros episodios violentos y que apenas se relacionaba con nadie. Con la familia de su mujer no se llevaba bien y ella “le tenía miedo”.

Flora, una mujer que vive en la misma calle que el matrimonio, ha asegurado que en una ocasión él intentó atropellarla cuando paseaba a su perro con sus hijos.

"Él quiso pillarme con el coche cuando pasaba por su casa con mi perrito y mis hijos”, ha explicado.

El detenido fue trasladado a la comandancia de la Guardia Civil, donde permanece tras prestar declaración, a la espera de pasar a disposición judicial. La investigación sigue abierta.