La Policía Nacional investiga a un joven por simular una detención ilegal en Las Palmas de Gran Canaria

El joven denunció haber sido víctima de una detención ilegal durante cinco días en una vivienda del barrio de La Isleta

Las Palmas de Gran CanariaLa Policía Nacional investiga a un joven, de 20 años, por simular su propio secuestro en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta tal punto llegó el asunto que la búsqueda de este joven de 20 años llegó a difundirse a través de los medios de comunicación y de las redes sociales donde se alertaba sobre esta supuesta desaparición.

Ahora, la Policía Nacional investiga esta supuesta desaparición y este supuesto secuestro que se habría llevado a cabo el 3 de septiembre de 2025. En nota de prensa, los agentes informan que fue el entorno del joven el que interpuso una denuncia en la que se manifestaba haber perdido contacto con el mismo el 30 de agosto.

El joven aseguró haber estado secuestrado y haber sufrido el robo de una pulsera

Un día más tarde, el 4 de septiembre, el propio joven compareció ante la Policía Nacional y declaró haber sido víctima de una detención ilegal durante cinco días en una vivienda del barrio de La Isleta, señalando incluso a tres presuntos autores e informando de la sustracción de una pulsera durante su "supuesto cautiverio".

Ante esta información, agentes encargados de la investigación realizaron diversas diligencias, entre ellas la localización y toma de declaración de testigos que habían estado con el joven en las horas previas y posteriores a su supuesta desaparición.

El análisis de las pruebas y testimonios permitió a los agentes descartar la versión denunciada y acreditar que se trataba de una ausencia voluntaria, en la que el joven había permanecido en el domicilio de una conocida.

Investigan al joven que presuntamente fue secuestrado

Tras finalizar la investigación el 30 de septiembre, el joven fue citado en dependencias policiales y se procedió a su toma de declaración en calidad de investigado, pero no detenido, por un presunto delito de simulación de delito.

Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente para su conocimiento, valoración y efectos oportunos.

La alerta y la advertencia de la Policía Nacional

Ante estos hechos, la Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que presentar denuncias falsas o simular delitos constituye una conducta grave, ya que consume recursos esenciales de investigación y puede generar alarma social innecesaria.

En este sentido, matiza que formular una denuncia sabiendo que los hechos no ocurrieron o aportar datos falsos puede ser constitutivo de delito y dar lugar a responsabilidades penales y civiles. Por ello, la Policía Nacional insta a actuar con responsabilidad y a utilizar los canales oficiales únicamente para comunicar hechos veraces.

¿Cómo informar sobre una desaparición?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.