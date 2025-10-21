Un día antes de la paliza la mujer acudió a un bar con la cara amoratada para pedir ayuda, pero finalmente dijo que no había pasado nada

ValenciaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años acusado de agredir a su pareja sentimental, una mujer de 48 en un apartamento de la playa de Cullera (Valencia), según ha confirmado la Guardia Civil.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en la vivienda con numerosos golpes en la cabeza y fue trasladada al Hospital de la Ribera en estado de coma. La víctima permanece ingresada en el mismo centro hospitalario en estado reservado.

La brutal agresión se produjo este domingo y no constan denuncias previas en el sistema ni ninguna situación registrada en el Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género (VioGén).

La mujer sufrió otra agresión un día antes

Según han relatado fuentes de la investigación, la mujer había sufrido anteriormente agresiones por parte del detenido. Al parecer, un día antes, la víctima acudió a un bar cercano a su vivienda con la cara amoratada a pedir ayuda, pero se anuló el servicio de emergencia tras afirmar su compañero que no había pasado nada y corroborarlo ella.