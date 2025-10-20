El joven ha declarado que el crimen se produjo después de tener una discusión con el padre

La exmujer del empresario asesinado en Aranda presenció el crimen y avisó al 112: su hijo mató al hombre de una puñalada

BurgosEl joven detenido por ser el autor de la muerte violenta de su padre en Aranda de Duero (Burgos) ha confesado el crimen y ha revelado el lugar donde tiró el cuchillo con el que lo apuñaló. Lo ha hecho tras declarar de nuevo en el Juzgado Instrucción número 2 de Aranda de Duero, según 'EFE'.

El joven ha afirmado que está dispuesto a colaborar con la investigación y ha declarado que el crimen se produjo después de tener una discusión con el padre. Según él, su progenitor fue quien esgrimió primero el cuchillo. La disputa acabó en un forcejeo en el que se produjo la cuchillada mortal.

El hijo guardó el arma en una mochila y se dio a la fuga

El hijo, después de matar a su padre, metió el arma blanca en una mochila y huyó hacia el barrio de Sinovas de Aranda. Durante el camino, arrojó el cuchillo al río Arandilla, a unos metros de la escena del crimen, y se deshizo de la mochila. Gracias a la declaración del hijo, los agentes han podido encontrar la mochila y siguen buscando el arma.

Una veintena de personas se han concentrado en el exterior del edificio judicial, convocadas por la madre del joven a través de redes sociales, para mostrar su apoyo al investigado.

El padre recibió una cuchillada en el cuello

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio en la nave de encurtidos que la familia regentaba al pie de la carretera BU-925, en la zona industrial existente en la salida de Aranda. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al padre con vida y una herida de arma blanca en el cuello. Los sanitarios, al desplazarse al lugar, no pudieron salvarle la vida.

Las autoridades detuvieron al joven después de darse a la fuga, en Sinovas, un barrio que está a cinco kilómetros del casco urbano. El agresor no opuso resistencia durante su arresto.