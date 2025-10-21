En el informe sostienen que la planta baja quedó totalmente destruida como consecuencia de la avalancha de agua

La jueza de la DANA pide a Emergencias las imágenes del Cecopi del 290 "sin ningún tipo de edición"

Compartir







PaiportaLa residencia Savia de Paiporta, en la que murieron seis personas el día de la DANA, no contemplaba ningún riesgo de inundación por fuertes lluvias en el Plan de Autoprotección de mayo de 2022, revisado el 20 de diciembre de 2022. Así lo recoge un informe elaborado por la Consellería de Igualdad que se ha incorporado a la causa penal por la gestión de la riada que instruye la jueza de Catarroja.

El centro está a unos dos kilómetros del barranco del Poyo. En uno de los apartados del informe se destaca que “el centro se encuentra ubicado en una zona rústica a las afueras de la población de Paiporta, colindando con el polígono industrial" y que "no se prevé ningún peligro de inundación por lluvias fuertes". Aunque en el mismo capítulo, las inspectoras autoras del informe aseguran que “se mencionan las inundaciones” en los riesgos por el entorno natural, según ‘EFE’.

"La planta baja del centro quedó totalmente destruida", sostienen en el informe

Los servicios de inspección realizaron el informe el 4 de noviembre de 2024 sobre las instalaciones de la residencia que tenía una capacidad para 124 plazas residenciales y 14 de centro de día. Las autoras sostienen que "la planta baja del centro quedó totalmente destruida como consecuencia de la avalancha de agua y barro ocasionada por las lluvias", una conclusión a la que llegan también con los testimonios de los empleados del centro ubicado en el epicentro de la tragedia.

"En ese momento se encontraban en el centro 15 profesionales y 95 internos en la planta baja, 15 de ellos en el primer turno de cena", relatan. Cuando llegó el ‘tsunami’ de agua “los empleados que se encontraban a esa hora en el centro organizaron una cadena humana por las escaleras y subiendo en brazos a los residentes".

PUEDE INTERESARTE El Congreso cita a Mazón el día 17 de noviembre para que explique su gestión de la DANA

"En esos momentos no había luz y se iluminaban con las luces de emergencia, se pudo atender a 89 personas y lamentan que hubo seis personas a las que no se pudo salvar", subrayan en el informe.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No pueden constatar negligencias en el personal del centro

Después de hablar con el director y el gerente, las inspectoras afirman que la mañana del 29 de octubre estaban "pendientes de la situación de los centros Savia Cheste, Savia Requena y Savia Llíria debido a la alerta por lluvias. A partir de mediodía, estos centros les comunicaron cortes de suministro eléctrico y llegaron a considerar el posible traslado de residentes a Savia Paiporta".

"La situación fue dramática e imprevisible y no se puede constatar negligencia alguna en las actuaciones del personal", recalcan en el documento. La jueza de Catarroja investiga si, además de las seis víctimas que fallecieron, otras dos mujeres que residían en las instalaciones y que murieron el 1 y el 3 de noviembre en hospitales valencianos son también víctimas de la DANA.