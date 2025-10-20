Carlos Plá Europa Press 20 OCT 2025 - 16:57h.

La magistrada toma esta decisión tras el escrito presentado por una de las acusaciones populares en el que advertía de la edición de un vídeo de Pradas de 59 segundos

Eliana y su hija Ester obligadas a dejar su barrio en Paiporta después de perder su casa en la DANA: "Ya no estoy en mi vida"

ValenciaLa magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA, ha emitido este lunes un nuevo auto en el que requiere a la Conselleria de Emergencias y a la productora que contrató que aporten al juzgado todas las imágenes del 29 de octubre, tal como solicitó la pasada semana la acusación popular que ejerce ACPV (Acció Cultural del País Valencià), en la que advertían a la jueza de la existencia de un vídeo --un reel publicado el 29 de octubre de 2024 en el Instagram de la exconsellera de Interior Salomé Pradas-- que incluye "tomas que no coinciden con ninguno de los vídeos conocidos hasta ahora".

La ACPV señalaba que si se observa el vídeo editado de 59 segundos, publicado sin sonido, "se constata que hay tomas que no coinciden con ninguno de los vídeos conocidos hasta ahora".

La magistrada argumenta en el auto que dada "la gravedad de los hechos objeto de la investigación exige la aportación de las grabaciones aportadas, partiendo de que nos encontramos ante una investigación penal con un gravísimo resultado lesivo, y teniendo en cuenta que las imágenes y el contenido del audio de anteriores grabaciones han permitido conocer cuestiones especialmente relevantes, como es el perfecto conocimiento de la Administración autonómica, y específicamente de los investigados, de la obligación de control de los barrancos y de su responsabilidad en el despliegue de efectivos que cumplan dicha función de control".

Cita a declarar al asesor de Pradas

En la misma resolución, la instructora se pronuncia respecto a la otra petición de ACPV, que le instó a que requiriera a Emergencias los datos de localización de quien fue asesor de Pradas para que el juzgado le solicite la entrega urgente de los vídeos que grabó el 29 de octubre de 2024 conservados en su teléfono o en cualquier otro dispositivo de su propiedad o de la Conselleria.

La jueza procede a citar a declarar a este asesor. Una vez recibida la declaración, se acordará lo precedente respecto de la aportación de esos vídeos que grabó el pasado 29 de octubre.

Por último, la magistrada acepta la petición de emplazar al cotejo judicial del vídeo remitido por la representación de ACPV con el Instagram de Salomé Pradas y el 'reel' publicado por ella misma en esta red social.

En la red de Pradas se pueden ver a día de hoy el 'reel' junto a un texto que dice lo siguiente: "Pedimos mucha precaución a los vecin@s de los municipios por donde discurren el río Magro y el barranco del Poyo. Hemos decretado la emergencia hidrológica en esas zonas. Nivel 2 de emergencia en Requena / Utiel. Hemos solicitado colaboración UME".

Y añade: "Sigan los consejos de los servicios de emergencias, no crucen los cauces ni se acerquen a laderas. No salgan de casa si no es necesario. Infórmense a través de @gva112. Seguimiento desde el centro de emergencias de La Eliana, nos desplazamos a la Ribera y coordinación con todos los servicios de emergencias".

El pasado viernes por la tarde, la exconsellera de Interior respondió a la petición de ACPV a través de una historia en su cuenta de Instagram. "Menuda novedad: un año después algunos se enteran de que estuve al pie del cañón toda la jornada", escribió.

Rechaza requerir al CHJ las actas del 290

En otro auto, también fechado este lunes, la jueza niega la petición de la defensa de Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso --ambos investigados en la causa-- de requerir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que informe si existe grabación o acta de la reunión de la junta de gobierno del organismo estatal celebrada el 19 de diciembre de 2024.

Según expone la magistrada, esta grabación "no tiene relación con los hechos" que se investigan, "al igual que sucede con la identificación de los miembros de dicha reunión": "Una reunión celebrada tiempo después del 29 de octubre de 2024 no permite esclarecer lo sucedido, máxime si atendemos a la ingente prueba documental y testifical que obra en los autos".

Reitera una vez más que "la competencia de la vigilancia de los barrancos, conforme al Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, corresponde al Centro de Coordinación de Emergencias, dependiente de la Conselleria de Emergencias".