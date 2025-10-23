La Audiencia de Valencia considera que su testimonio podría ofrecer detalles o matices relevantes

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en plena DANA, rompe su silencio: "Fue una maldita coincidencia"

ValenciaLa jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la DANA ha citado a declarar -el próximo 3 de noviembre a las 9:30 horas- a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre, día de las inundaciones.

Así consta en una diligencia de ordenación notificada este jueves a las partes, según 'EFE'. La jueza toma esta decisión horas después de recibir la orden al respecto de la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia.

Su testimonio podría ofrecer detalles de interés

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia considera que su testimonio podría "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso”.

En la misma diligencia se cita para el 12 de enero a un operador de comunicaciones y emergencias, para el 16 de enero a un operador del 112, para el 20 de enero a otro operador de comunicaciones y para el 22 de enero a un operador de bomberos forestales, todos ellos a las 9:30 horas.