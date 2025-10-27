Raquel Verdeño consiguió un verdadero milagro el día de la DANA: dio a luz a su hijo entre tanta catástrofe

Patricio se reencuentra con Baquir 363 días después de que le salvara la vida en la DANA: "Fue muy valiente y arriesgado"

La DANA hizo que muchas personas perdiesen la vida. Sin poder ser rescatadas, sin poder ayudar a otras personas, dejan un vacío muy grande para muchos valencianos que aún recuerdan ese día entre lágrimas después de casi un año.

Otras personas se convirtieron en verdaderos héroes. Es el caso de Baquir, que logró rescatar a Patricio antes de que de las riadas le arrastrasen hacia una muerte casi asegurada. Este lunes se han vuelto a encontrar y se han fundido en un sincero abrazo tras recordar aquel fatídico momento. En Picanya, Patricio de 79 años, tuvo la suerte de encontrarse con su salvador, quien le ayudó a trepar un árbol en el que se refugiaron hasta que la situación se estabilizó.

Laura es la protagonista de otras de estas decenas de historias que ya han pasado a la historia como hechos heroicos. Ella es profesora en Paiporta, la zona 0 de la DANA. Cuenta como la riada consiguió entrar en su escuela donde aún había niños dentro. Recibía llamadas para saber cómo estaban sus hijos. Los padres no podían acceder a la calle, ya que quedó inundada en apenas unos minutos. "Nos metimos en una sala y nos subimos encima de las mesas, a los cinco minutos el agua reventó todo. Al salir a la calle hicimos cadena con todos los niños para conseguir acceder al patio más cercano".

Roc, el niño que nació el día de la DANA

Para Raquel Verdeño, el día 29 fue de lo más agridulce. Se puso de parto el día de la DANA: "Llamé a una amiga mía que es matrona, pero nos dijeron que era imposible acceder a la pista y al hospital. Lo vivimos con mucho susto". No dio luz en ningún paritorio ni en un quirófano. "Di a luz en una camilla, de forma natural, sin ningún tipo de calmante ni nada con ayuda de Cristina, menos mal que estaba ahí para ayudarme".

Roc Verdeño, el niño que nació entre tanto caos, cumple un año el día 30 de octubre. Ya se le conoce como el milagro del día de la DANA. "Cuando sea mayor le contaré la verdad, que ese día lo pasó muy mal mucha gente, que pasó una desgracia en nuestra tierra. Tengo amigas que estuvieron muy afectadas por la DANA. Ese día me llamaron y me dijeron 'has sido lo único bueno'".