Baquir bajó de un árbol cuando el agua estaba a punto de cubrir a Patricio y lo subió a otro árbol, salvándole de una muerte segura

ValenciaPatricio está nervioso. 363 días después se va a reencontrar con Baquir, el hombre que lo rescató cuando la corriente de agua estaba a punto de arrastrarlo. "¿Qué le voy a decir?", se pregunta emocionado.

A mediodía, por fin se produce el encuentro y los dos hombres se funden en un abrazo. "Fueron momentos muy difíciles. Sobran las palabras, con una mirada es suficiente. Fue muy valiente y arriesgado", explica Patricio, que asegura que "yo soy creyente y creo que Dios puso la mano en tí para que me rescataras".

Quizás, la emoción del momento le impide a Patricio encontrar el árbol en el que pasaron las horas más difíciles de sus vidas. Pero Baquir, lo identifica de inmediato. "Fue éste", afirma.

En ese punto el agua corría con fuerza la tarde del 29 de octubre y cuando estaba a punto de cubrir por completo a Patricio, Baquir que se había subido a un árbol, lo vio. "Me bajé y llegué donde estaba. Le puse el pie en mi rodilla y lo empujé hasta que subió al árbol y luego subí yo", relata Baquir.

Pero el agua no dejaba de crecer y decidieron volver a bajar a tierra para buscar un refugio más seguro. "Pero la corriente era muy fuerte y volvimos a subir al árbol", explican.

Ahi permanecieron durante varias horas hasta que llegó la Policía Nacional. "Con la linterna de su móvil le hizo luces al policía, que iba preguntando si había alguien. El agente me reconoció y pudimos bajar", cuenta Patricio.

Pero todo no estaba hecho y ambos hombres tuvieron que recorrer calles inundadas y devastadas. "Menos mal que vimos a tu amigo con el todoterreno", le dice Patricio a Baquir. Agotados, pero con vida, por fin llegaron a sus casas bien entrado el día.

Ahora la tragedia, les ha unido para siempre. "Yo lo quiero mucho", afirma Baquir. Y Patricio afirma mirando a su salvador: "No solo hay maldad y violencia, también hay humanidad en el mundo".