PaiportaHa pasado un año desde que la DANA de Valencia azotó la comarca de l’Horta Sud, dejando tras de sí calles anegadas, más de 200 muertos, viviendas destrozadas y una profunda huella emocional en cientos de familias. Sin embargo, para muchas vecinas y vecinos de Paiporta, el tiempo no ha sido suficiente para borrar el barro ni el miedo.

“Cualquiera diría que ha pasado un año. A día de hoy aún seguimos extrayendo lodo”, cuenta Alba Gil, una de las vecinas, mientras muestra los cubos llenos de barro que continúan sacando del parking y de la parte baja del ascensor de su edificio. “Hay una barbaridad de lodo aún en toda esa zona. En casa o en la calle, a cada paso hay una marca de lo que se vivió hace un año”, añade con resignación.

El terror psicológico que ha dejado la catástrofe en los vecinos

Su testimonio refleja el sentir de buena parte del municipio, donde todavía persisten los daños materiales y las secuelas psicológicas. En algunos edificios, los ascensores siguen sin funcionar, y las humedades y restos de barro recuerdan cada día la magnitud de la catástrofe.

“Insistí durante meses para que pusieran un trocito de acceso limpio, por lo menos para que mis hijos pudieran pasar con las mochilas. Había barro hasta los topes”, explica Beatriz Rodríguez, otra de las vecinas que ha querido compartir con 'Informativos Telecinco' su historia.

La vida cotidiana continúa, pero marcada por un antes y un después. Las ayudas públicas llegaron, pero con lentitud; y las reparaciones, en muchos casos, aún no han devuelto la normalidad a la zona arrasada por el agua.

“Necesitamos ayuda psicológica. Yo estoy en terapia, mi hijo también, y creo que la mitad de Paiporta está mal”, confiesa la vecina del municipio valenciano.

Un año después, los municipios arrasados por la DANA siguen sacando lodo

La DANA, que descargó lluvias torrenciales durante horas sobre el área metropolitana de Valencia, se cobró vidas, destruyó viviendas y sumió a barrios enteros en el caos. Más allá de los daños materiales, el recuerdo de aquel día sigue pesando. “Viví momentos muy duros. Vi gente morir”, confiesa con la voz entrecortada Beatriz a 'Informativos Telecinco'.

“Mi hijo me preguntaba: ‘Mami, dime la verdad, ¿papá está muerto o está vivo?’”, recuerda la vecina.

A cuatro días de cumplirse el primer aniversario, muchas víctimas reviven el miedo y la angustia. “Cuando esto se retome y el ascensor vuelva a funcionar, yo ya no voy a querer ni montarme. Es como que tienes pánico por todo lo ocurrido”, recalca Alba Gil. El testimonio de esta vecina es el reflejo de un trauma colectivo que no entiende de fechas ni de obras terminadas.

Las autoridades locales aseguran que se sigue trabajando para restablecer por completo las infraestructuras afectadas y atender a las familias que aún no han podido recuperar la normalidad. Sin embargo, para quienes vivieron la tragedia desde dentro, el proceso de reconstrucción no se mide solo en muros levantados, sino también en cicatrices emocionales.

Un año después, Paiporta sigue luchando contra el barro, el miedo y las secuelas psicológicas.