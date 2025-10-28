Las imágenes de seguridad y las declaraciones de los testigos fueron fundamentales para lograr dar con la identidad del atracador y su posterior detención

ValenciaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre que atracó armado con un cuchillo de cocina una gasolinera de Rafelbunyol(Valencia) el pasado 17 de septiembre por la noche.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22:00 horas, cuando un hombre accedió con la cara tapada con un pasamontañas de un peluche a una gasolinera en Rafelbunyol.

Al entrar en el establecimiento, el hombre sacó el cuchillo y amenazó a la trabajadora del local. El autor de los hechos se llevó el dinero de la recaudación y también el móvil de la mujer, para evitar que pudiera alertar a las autoridades tras el robo.

Imágenes de seguridad claves para la detención

Las imágenes de seguridad y las declaraciones de los testigos fueron fundamentales para lograr dar con la identidad del autor, que fue detenido finalmente por estos hechos el pasado 16 de octubre. Se trata de un hombre español de 45 años que ya había sido detenido por hechos de similar naturaleza Se le imputa un delito de robo con violencia e intimidación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Massamagrell.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Massamagrell.