La DANA destrozó todo a su paso: la vida de miles de valencianos no ha vuelto a ser la misma desde aquella gran cat�ástrofe

Raquel Verdeño, la mujer que dio a luz el día de la DANA: "Cuando mi hijo sea mayor le contaré la verdad"

Compartir







Más de 300.000 personas en Valencia se vieron afectadas por una DANA que aún, un año después, sigue siendo una verdadera pesadilla para muchas personas. En total hubo 229 personas que perdieron la vida como consecuencia de esas riadas que arrastraron todo a su paso. Los daños materiales fueron tan catastróficos que todavía no se han podido recuperar.

El presentador de Informativos Telecinco ha analizado algunas de estas escenas, recreadas a través de la realidad aumentada. En el plató se pueden ver algunas de aquellas imágenes que se retransmitieron hace un año. Calles inundadas, coches apilados unos encima de otros, casas que quedaron cubiertas por el barro y las carreteras anegadas.

"Muchos negocios destrozados, la mayoría de viviendas derrumbadas por la fuerza del agua y una larga lista de bienes públicos que quedaron completamente inutilizables, forman hoy aquellos recuerdos imborrables. Si uniésemos todos ellos, estaríamos hablando de un total de 100.000 inmuebles. Estamos hablando de una cantidad que formarían todos los inmuebles de la provincia de Huesca, por ejemplo.

Las casas quedaron tan derruidas como la vida de muchas personas, que siguen llorando la pérdida de familiares o amigos como si el tiempo no hubiese pasado. Se vivieron escenas de verdadero horror, personas atrapadas por todas partes; en sus coches, en la calle o incluso dentro de ascensores. Una escena muy claustrofóbica que dejó alrededor de 7.500 ascensores que dejaron de funcionar aquel día. 500 de ellos siguen sin funcionar después de un año.

Cifras que siguen estando muy presentes un año después

Además, se perdieron decenas de miles de electrodomésticos, aunque todavía no hay una cifra exacta. No obstante, si que hay un dato exacto de cómo afecto la DANA a la vida rutinaria de los valencianos. Partiendo de que perdieron recuerdos de toda su vida, tales como ropa, joyas, juguetes, fotografías, todavía no son capaces de ver una normalidad como la conocían hasta hace un año.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Asociación de Editores Valencianos ha confirmado que un millón de libros también se perdieron entre esas fuertes corrientes de agua, como también destrozó unos 1.500 kilómetros de carretera, aunque se arreglaron, los 140.000 coches que se estropearon, ya nunca podrán volver a circular por ellas. Es muy difícil poder imaginar de qué cantidad estamos hablando, pero si los pusiésemos unos encima de los otros, podríamos llenar un edificio como el Empire State y medio más.

Estas son algunas de las grandes cifras que reflejan una parte de la pérdida más allá de la principal y que generó más daño. Hablamos de la pérdida de vida humana. Sin embargo, esos destrozos materiales ha acabado con sueños y proyectos de muchas personas. Un año después esas familias siguen lidiando con esos obstáculos, otros han conseguido levantar cabeza poco a poco.