Europa Press 29 OCT 2025 - 11:04h.

La dirigente de Podemos recibió en su Telegram mensajes anónimos con amenazas de muerte como "voy a por ti con un destornillador" o "estoy en tu ventana, voy a tu puerta"

AlicanteLa Policía Nacional ha detenido a un menor por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte.

La investigación ha llevado a localizar al menor autor de las amenazas en Alicante, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman fuentes policiales.

La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal, donde recibió varios mensajes anónimos violentos, con amenazas de muerte como "voy a por ti con un destornillador" o "estoy en tu ventana, voy a tu puerta".