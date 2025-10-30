Gonzalo Barquilla 30 OCT 2025 - 17:22h.

El crucero 'Empress' que navegaba el pasado martes por el río Nilo quedó calcinado tras un incendio: los pasajeros fueron evacuados

Un grupo de 12 almerienses se vio sorprendido el pasado martes cuando se registró un gran incendio en el crucero en el que navegaban a través del río Nilo. Acababan de comenzar su viaje por Egipto y tuvieron que ser rescatados en una situación de extrema emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:30 horas (16:30 hora peninsular española) del pasado 28 de octubre mientras el barco navegaba entre Lúxor y Edfu. Las llamas calcinaron por completo la estructura del crucero 'Empress'.

Las autoridades de Lúxor colaboraron en el dispositivo que se realizó en la zona de Esna y se pudo rescatar a alrededor de 220 personas de diversas nacionalidades -todos los pasajeros-, incluyendo ciudadanos españoles. Según fuentes como 'Daily Mail', no hubo heridos de gravedad, aunque sí una tensión y un miedo difícil de olvidar.

El relato de una mujer que iba en el crucero: "El incendio era espectacular"

Una mujer almeriense que estaba en el crucero ha atendido a 'Diario de Almería' y ha destacado que, cuando se produjeron las llamas, "la mayoría de la gente estaba en la cubierta", ya que se había celebrado poco antes una "especie de fiesta del té". No obstante, ella se encontraba en el camarote.

El fuego, que se habría originado en la zona de cocinas, se expandió rápidamente por todo el barco. La almeriense y sus acompañantes fueron desalojados un amplio ventanal: "Nos sacaron por las ventanas". Afortunadamente, hubo una gran colaboración entre los presentes y las autoridades, a pesar del peligro.

"El barco se desalojó como buenamente se pudo. Todo el mundo acudió de inmediato a ayudarnos. El incendio era espectacular. Y es que, una vez estábamos en tierra, el barco explosionó", ha relatado la mujer, que asegura que todo sucedió el segundo día de su viaje, tras haber llegado a Lúxor y subirse al crucero para ir a Asuán y posteriormente a El Cairo.

La almeriense afectada pudo salvar algunas pertenencias, pero muchos pasajeros perdieron todo su equipaje: "Por inercia, cogí la mochila antes de saltar por la ventana, así que tenemos los pasaportes y algunas cosas". Todos los evacuados fueron realojados en diferentes hoteles. Ella se encuentra en uno de Lúxor y el turoperador ha ofrecido todas las alternativas posibles; regresar a España o continuar el viaje por Egipto. El grupo de españoles ha "decidido continuar el viaje". "Nos dan algo de ropa y dinero en efectivo. Esperamos que ya todo vaya fantástico", ha sentenciado. Tras lo vivido, quieren disfrutar del país africano y pasar página.