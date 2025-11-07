Carlos Plá 07 NOV 2025 - 10:44h.

El camionero ha realizado un giro con el semáforo en ámbar y ha arrollado a la joven de 20 años que cruzaba por un paso de peatones correctamente

Investigan si el niño de 11 años fallecido tras ser atropellado en Huétor Tájar, Granada, sufría acoso escolar

Compartir







ValenciaUna joven de 20 años ha muerto después de ser atropellada por un camión en el cruce de las calles Hernández Lázaro y Valle de la Ballestera.

El siniestro se ha producido sobre las seis de la mañana de este lunes, cuando el camionero ha pasado un semáforo en ámbar y al girar ha atropellado a la joven que cruzaba correctamente por el paso de peatones. Según han explicado fuentes policiales, el conductor no ha visto a la chica y la ha arrollado.

Al lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia, que solo ha podido confirmar la muerte de la joven, y varias patrullas de la Policía Local y la Policía Judicial de Tráfico.

Positivo en drogas

Los agentes han realizado el test de drogas al conductor que ha dado positivo en cocaína y cannabis, aunque fuentes policiales han precisado que no se encontraba bajo el efecto de las drogas.

El conductor no ha sido detenido, aunque está investigado por un delito de homicidio imprudente.