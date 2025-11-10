Selim Khouani desapareció el pasado 2 de abril cuando cruzó a pie la frontera francesa

La Policía Nacional localiza con vida a Selim Khouani, el marsellés con trastornos psiquiátricos que desapareció hace siete meses. Los agentes hallaron al ciudadano francés desorientado y sin sus pertenencias. La Asociación Francesa de Búsqueda de Personas Desaparecidas (ARPD) asegura que todavía permanece hospitalizado, según explica el ‘Levante’.

Selim Khouani desapareció el pasado 2 de abril, cuando cruzó a pie la frontera francesa. El hombre de 42 años tenía la idea fija “de llegar a Alzira, donde había vivido momentos felices años atrás con un amigo franco-español originario de la ciudad”.

El hombre no recordaba ni cómo se llamaba ni tenía sus pertenencias

En verano se emitió una búsqueda para encontrar al ciudadano francés que en ese momento llevaba tres meses en paradero desconocido. Según la asociación, "habría vivido milagrosamente en la calle durante siete meses". El Grupo de Investigación nº2 de la Policía Nacional informó a la familia de todos los avances que se producían en la búsqueda. Hasta que lo encontraron.

Al parecer, el hombre perdió su maleta, su tarjeta bancaria y su teléfono durante el trayecto e incluso no recordaba ni su nombre. Khouani está ingresado en el Hospital de la Ribera hasta que su estado de salud le permita viajar a Francia.

Su padre, de 78 años, viajó hasta Alzira tras recibir la llamada de los agentes. La asociación señala que el progenitor está “profundamente agradecido tanto a la Policía Nacional como el personal sanitario que atiende a su hijo”: “También agradece a todas las personas españolas que se cruzaron en su camino y le ayudaron a pesar de la barrera del idioma. La familia nunca olvidará la solidaridad y generosidad recibidas”.