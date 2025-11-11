El proyecto busca apoyar la superación de las secuelas emocionales derivadas de las inundaciones, e implementar un modelo de prevención y acompañamiento comunitario

Más del 30 % de los niños afectados por la DANA siente miedo a la lluvia y las tormentas un año después: "No puedo dormir"

ValenciaEl Ayuntamiento de València ha puesto en marcha un nuevo programa de acompañamiento psicológico en las pedanías afectadas por la DANA de 2024. Se trata de un nuevo proyecto centrado en la atención a la comunidad educativa de La Torre, el Forn d’Alcedo y Castellar-l’Oliveral, y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y del bienestar integral del alumnado, mediante la promoción de la salud mental, emocional y social. “Para el Ayuntamiento de València es fundamental estar al lado de nuestros niños y niñas, por ello incorporamos este nuevo programa de acompañamiento específico al servicio de atención psicológica que se viene prestando desde los primeros momentos”, ha explicado la concejala de Educación, Rocío Gil.

La intervención propuesta tiene un doble enfoque: por un lado, facilitar la recuperación y superación individual de las secuelas emocionales detectadas entre la población escolar; y, por otro, implementar un modelo de prevención y acompañamiento comunitario que favorezca la resiliencia, el fortalecimiento de factores de protección y la construcción de un entorno escolar seguro, saludable e inclusivo, que propicie el desarrollo integral de los alumnos y alumnas.

Los centros educativos donde se realizará la intervención serán los siguientes: Centro de Educación Infantil y Primaria, CEIP, Padre Manjón, CEIP Horno de Alcedo, CEIP Castellar Oliveral, CEE (Centro de Educación Especial) Rosa Llácer, Colegio Trinitarias y el IES (Instituto de Educación Secundaria) Ravatxol. “Queremos aprovechar esta oportunidad para impulsar la coordinación con el equipo docente y las familias, promoviendo una intervención educativa conjunta, coherente y orientada al bienestar de toda la comunidad educativa”, ha insistido Rocío Gil.

Entre los objetivos principales de la iniciativa se señalan: brindar apoyo emocional y psicológico al alumnado, proporcionar herramientas prácticas para la gestión emocional, la resolución de conflictos y la prevención de riesgos psicosociales, y promover la implicación activa de todos los agentes de la comunidad educativa: alumnado, familias y profesorado.

Refuerzo educativo y apoyo psicológico familiar

De manera paralela, el Servicio de Juventud, Familia e Infancia lleva a cabo también un programa de actividades gratuitas en las pedanías afectadas por la DANA, que arrancó el pasado mes de septiembre y se prolongará hasta finales de diciembre. Se trata de una iniciativa que combina el refuerzo educativo para estudiantes de secundaria y el acompañamiento psicológico para familias, con el objetivo de ofrecer apoyo académico y emocional tras los efectos de las inundaciones. Todas las actividades cuentan con personal responsable y cualificado, garantizando un entorno seguro y adecuado para el estudio.

Además, se ha habilitado un servicio gratuito de acompañamiento psicológico para familias en La Torre y Castellar-l’Oliveral, atendido por profesionales con titulación en Psicología y máster en Psicología General Sanitaria. El asesoramiento, que asegura seguimiento individualizado, se ofrece desde el 15 de septiembre, los lunes y miércoles por la mañana, y jueves alternos por la tarde en Castellar-l’Oliveral; mientras que en La Torre son los martes y viernes por la mañana, y jueves alternos por la tarde.

La concejala de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil, ha destacado la importancia de esta iniciativa: “Con este programa queremos dar un respaldo real a los jóvenes y a las familias de las pedanías que se vieron afectadas por la dana. El refuerzo educativo busca que ningún estudiante se quede atrás, mientras que el acompañamiento psicológico ofrece herramientas para afrontar las dificultades emocionales y sociales derivadas de una situación tan dura”. Gil ha añadido que “se trata de un recurso diseñado para ofrecer atención personalizada y profesional, que refuerza la cercanía con las familias y reconoce el valor de las pedanías de València”.