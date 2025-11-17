El encausado insultaba y humillaba a su hijo, que padece un trastorno psiquiátrico como consecuencia de los abusos y el maltrato al que le sometía

La Fiscalía solicita de forma provisional una pena de 18 años y 10 meses de prisión por un delito continuado de abuso sexual a menor de edad, y los delitos de lesiones psíquicas y maltrato habitual para un hombre al que acusa de someter a diferentes prácticas sexuales a su hijo desde que éste tenía seis años hasta que éste cumplió 15 años.

Los hechos comenzaron en la vivienda familiar, en un domicilio de la comarca de la Ribera Alta, y en el resto de las residencias que ha ido teniendo el procesado tras la separación de su pareja y madre de la víctima.

La Fiscalía añade que el encausado insultaba y humillaba al niño, que padece un trastorno psiquiátrico a consecuencia de los hechos.

El juicio se celebra este martes en la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valencia.

Agresión sexual al hijo de una amiga

En otra causa, la Fiscalía pide doce años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a menor de edad para un hombre acusado de someter a tocamientos en sus partes íntimas y otras prácticas sexuales a un niño, hijo de una mujer con la que tenía amistad.

Durante el año 2020, la mujer dejó a su hijo, de 8 años, al cuidado del procesado en varias ocasiones en la casa de campo que poseía el acusado, donde el menor le ayudaba en algunas tareas domésticas y del campo. El encausado aprovechó esta circunstancia, según el Ministerio Público, para abusar sexualmente del menor.

El juicio tendrá lugar este jueves a las 11:30 horas en la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valencia.