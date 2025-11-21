La jueza de la dana cita como testigos a los escoltas y al chófer de Mazón el 29-O

La magistrada considera necesario saber si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos"

La jueza de la DANA pide a Emergencias las imágenes y la hora de la llegada de Mazón al Cecopi el 29O

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA ha acordado la citación, en calidad de testigos, de los escoltas y del chófer que estuvieron al servicio de Carlos Mazón el día de la emergencia, concretamente entre las 15 y las 21 horas. La decisión forma parte de la fase de instrucción que busca esclarecer las actuaciones del Gobierno valenciano durante los momentos más críticos de la gota fría que afectó a la Comunitat Valenciana.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el primer paso fue solicitar la identificación de estas personas y, posteriormente, se ha procedido a su citación como testigos. La magistrada considera necesario determinar si los escoltas y el chófer “efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos”, en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

La instructora entiende que los argumentos utilizados en el auto de la Audiencia Provincial, que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que se reunió el 29 de octubre de 2024 con el president de la Generalitat, son extrapolables a estos testigos.

Esta citación se enmarca en un procedimiento que busca garantizar la transparencia en la gestión de situaciones de riesgo y, al mismo tiempo, establecer responsabilidades sobre la coordinación y comunicación durante fenómenos meteorológicos extremos que afectaron a amplias zonas de la Comunitat Valenciana.