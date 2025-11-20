La jueza que investiga la gestión de la DANA ha pedido a la periodista los datos de la tarjeta con la que pagó el parking, clave para conocer el minutaje del encuentro

La jueza de la DANA requiere las grabaciones de las comparecencias de Mazón para comprobar sin mintió y el PSPV se querella por falso testimonio

ValenciaLas incógnitas alrededor del recorrido de Carlos Mazón el día de la DANA tras su reunión con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante de El Ventorro, continúan. Más de un año después de la tragedia y tras multitud de declaraciones, lejos de obtener certezas lo que persisten son todavía más dudas sobre qué hizo el dirigente autonómico entre, aproximadamente, las 18:45 y las 20:00 horas de ese 29 de octubre de 2024, desde que dejó a la periodista en el aparcamiento del restaurante hasta que llegó al edificio del Palau de la Generalitat. Además, la información del parking, también arroja cuestiones sobre lo declarado por Vilaplana y Mazón.

Aquel recorrido, de apenas 800 metros, se recorre en unos pocos minutos, pero el todavía presidente (en funciones) de la Generalitat Valenciana empleó cerca de una hora hasta llegar al Palau. Por eso, desde entonces y durante más de un año, la pregunta que se repite es la misma: ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué esa demora en una situación que ya era extrema ante la intensidad de las lluvias que caían por la DANA?

Carlos Mazón y las incógnitas de su recorrido el día de la DANA

Tampoco la comparecencia de Carlos Mazón del lunes 17 de noviembre, esta misma semana y ante la comisión de investigación del Congreso, ha servido para arrojar luz sobre las incógnitas a este respecto. El dirigente autonómico, que aseguró que a las 19:43 del día de la DANA “no sabía que había gente que se estaba ahogando”, insistió además en que estaba comunicado en todo momento, en que la realidad es que hubo llamadas que no atendió, como la que recibió de Salomé Pradas a las 19:10.

“Yo, la verdad, a las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento… No lo sé”, llegó a decir, aunque aquella llamada fue rechazada.

Sin ser capaz de especificar el minutaje del recorrido de aquel día desde el Ventorro y el parking al Palau de la Generalitat, se ratificó en su itinerario. Un itinerario que, al borde del aniversario de la tragedia, resumía así: “De la calle Bonaire se pasa a la calle de la Paz y de la calle de la Paz se pasa a la plaza de la Reina. De la plaza de la Reina se cruza la calle Miguelete. Luego se llega a la plaza de la Virgen, a la calle Caballeros… y luego se llega al Palau de la Generalitat”, dijo, literalmente. Pero en ese recorrido, sin embargo, no mencionó una parada: al salir del restaurante del ‘Ventorro’, en la calle Bonaire, fue en dirección contraria al Palacio de la Generalitat para acompañar hasta ese parking a Vilaplana; un trayecto corto, de unos 15 minutos, pero eran las 18:45 y Mazón no llegó hasta aproximadamente una hora después.

Las declaraciones de Maribel Vilaplana sobre el día de la DANA

En sus declaraciones, y ante la jueza del caso encargada de la investigación sobre la DANA, Maribel Vilaplana expresó que, tras departir en el restaurante, estuvo paseando con Carlos Mazón entre El Ventorro y el parking antes de marcharse. Dijo que hablaron un poco y luego se fue a por su vehículo, procediendo al correspondiente pago del tique de aparcamiento. Después, aseguró que se metió al coche, hizo algunas anotaciones en su ordenador, lo apagó, contestó unos mensajes personales y, después, se marchó.

La cuestión, a este respecto, es que ninguna de las declaraciones de ambos sirve para que la jueza conozca con exactitud el minutaje de lo que sucedió en esos momentos. Por eso, ha acordado incluso requerir a la periodista los datos de la tarjeta con la que pagó el parking de la Glorieta donde dejó su coche.

Con ese detalle, a fin de que la empresa que regenta ese parking remita la información al órgano judicial sobre la hora de entrada y salida del coche de la periodista, espera conocer, por fin, detalles exactos sobre los movimientos trazados aquel día. Todo ello, según refiere la jueza, atendiendo además a que “la testigo”, es decir, Vilaplana, “expresó su voluntad de facilitar el asiento contable de pago con su tarjeta bancaria".

Una vez verificado este extremo y tras remitir a la mercantil Interparking la documentación que se aporte por la testigo, se requerirá de nuevo a la empresa para que, en el plazo de tres días, remitan la información sobre la hora de entrada y salida el día 29 de octubre de 2024 del vehículo. Será entonces, en ese preciso instante, cuando se sepan exactamente los tiempos de ese itinerario y el minutaje del recorrido de Carlos Mazón antes de llegar al Palau de la Generalitat en el día del desastre.

Maribel Vilaplana pudo salir del parking sobre las 19:47

Según informa elDiario.es, con la información del aparcamiento Glorieta-Paz se puede estimar la hora de salida del parking de Vilaplana, siendo “la hora más plausible” las 19:47, según su información, que indica que justo a esa hora un vehículo abandonó el aparcamiento teniendo que abonar 15,10 euros, un dato extraído de las tarifas y precios por estancia, que a partir de las cinco horas exactas se elevan a 10,95 en el pago por 'app' y 15,05 en el lugar.

Según esto último, por ese precio y atendiendo a lo declarado por la periodista, el coche debió permanecer cinco horas y dos minutos, lo que haría que la entrada al parking se produjese sobre las 14:45 horas, habida cuenta de que Vilaplana señaló que llegó a El Ventorro sobre las 15:00 horas y se desplazó para pagar allí.

Las otras horas de posible salida serían las 19:12 y las 19:18, según indican, lo que haría que su entrada hubiese sido a aproximadamente las 13:40, algo que se alejaría demasiado de lo declarado por Vilaplana sobre su hora de llegada. Por eso, la opción más probable de salida, atendiendo a las tarifas del parking y al importe realizado en esa franja, es la de las 19:47.

Ello, al mismo tiempo, significaría que Vilaplana empleó una hora entre que dejó El Ventorro junto a Mazón y salió del garaje, desde las 18:45 a las 19:47.

Respecto a Mazón, y según estas fuentes, habría dejado a Vilaplana sobre las 19:00, con la incógnita de que hizo hasta las 19:55, aproximadamente, cuando llegó al Palau. En su comparecencia ante la comisión de investigación en el Congreso, negó que pasase por casa.