Según el relato del hostelero, Mazón entró al local sin escoltas entre las 14:15 y las 14:30 horas y la periodista llegó 15 minutos más tarde

Las tarifas del parking del encuentro de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana el día de la DANA sugieren que la periodista pudo salir del aparcamiento entre las 19:12 y las 19:47

ValenciaEl dueño del restaurante El Ventorro de Valencia, Alfredo Romero, donde el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comió con una periodista, Maribel Vilaplana, el 29 de octubre de 2024, ha asegurado este viernes en su declaración ante la jueza que Carlos Mazón llegó primero al local, sin escoltas, entre las 14:15 y las 14:30 horas y se tomo unas olivas y un agua mientras esperaba a Maribel Vilaplana, que entró en el restaurante 15 minutos después del president.

Según la declaración, que realiza en calidad de testigo, el hostelero ha señalado que ambos salieron juntos del restaurante entre las 18:30 y las 19 horas, nunca más tarde de esta hora porque sus trabajadores dejaron el restaurante sobre las 18:10 y se puso a repasar facturas.

La comida se prolongó durante cuatro horas aproximadamente en un reservado situado en la primera planta del local. En ese tiempo, el restaurador recuerda que entró unas siete u ocho veces a la estancia y nunca vio a Mazón hablar por teléfono.

Romero ha explicado a la jueza que la reserva se hizo dos o tres días antes desde Generalitat y la factura la pasó al día siguiente al PP por lo que no tiene una hora a la que pagaran.