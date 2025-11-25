Europa Press 25 NOV 2025 - 16:41h.

La presunta agresora es una alumna del mismo instituto que los denunciantes, que sufrían un "infierno" desde hace dos cursos

Presunta agresión sexual en un colegio de Las Rozas, Madrid: los padres comenzaron a sospechar cuando encontraron moratones en el cuerpo del menor

Compartir







AlicanteLa Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de que familiares de dos alumnos de un instituto de Alicante hayan denunciado que sus hijos están siendo víctimas de acoso escolar, han confirmado fuentes del cuerpo.

Según publica 'Información', la denuncia se dirige contra una alumna del mismo instituto y la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar (Avalcae) ha respaldado a los padres de los dos menores, de 15 años, y les ha asesorado para elevar sus quejas ante el "infierno" que padecen los adolescentes" desde hace dos cursos. De acuerdo con esta información, los progenitores de la chica demandada también han interpuesto una denuncia contra sus compañeros.

Fuentes de la Conselleria de Educación han indicado que "el centro grabó las incidencias" en el sistema Itaca-Previ y "activó el protocolo de acoso".

Así, se ha puesto en marcha asesoramiento del ámbito de convivencia por parte de la Unidad Especializada de Orientación (UEO), que está "interviniendo". "Por tanto, la Inspección Educativa es conocedora de la situación y está realizando el seguimiento del caso", han resaltado las mismas fuentes.