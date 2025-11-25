La Guardia Civil y la Fiscalía de Menores analizan los hechos y tratan de determinar si el centro educativo activó los protocolos previstos

Investigan la agresión sexual a un niño de 6 años por parte de compañeros de colegio, de 11, en Las Rozas, Madrid

MadridLa Guardia Civil, junto con la Fiscalía de Menores, investiga en Madrid una presunta agresión sexual a un niño de 6 años por parte de otros alumnos un colegio del municipio madrileño de Las Rozas. Los presuntos agresores serían otros compañeros de 11 años y los padres habrían comenzado a sospechar que algo ocurría después de haber detectado que el pequeño presentaba moratones y signos de golpes en el cuerpo.

Paralelamente, y tras conocerse el caso, los agentes están investigando si el centro, el Colegio Público San José de Las Matas, aplicó los protocolos y medidas necesarias.

El menor de 6 a�ños llevaba tiempo sufriendo las agresiones en el colegio

Al parecer, y según ha adelantado Cadena SER, las agresiones habrían comenzado desde principio de curso, siendo a mediados de este mes de noviembre cuando la familia del menor interpuso una denuncia tanto contra los presuntos agresores como contra la dirección del centro. Todo ello después de que los progenitores se viesen alertados por una exploración médica que detectó en el niño moratones compatibles con golpes y pellizcos.

En una de las pruebas médicas, el menor habría llegado a explicar que los alumnos le obligaban a cometer actos que ahora se investigan como una presunta agresión sexual.

Tras el caso, la Fiscalía de Menores ha abierto diligencias y la Consejería de Educación también evalúa si el centro educativo ejerció en una aplicación correcta de los protocolos previstos en este tipo de sucesos.

El colegio asegura que activó los protocolos

Al respecto, desde el colegio han reemitido un comunicado a las familias en las que han pedido tranquilidad a los padres del resto de menores, asegurando que han activado el protocolo correspondiente y previsto para casos de agresión sexual.

“Queremos asegurarles que el centro está actuando con la máxima diligencia, responsabilidad y coordinación con los servicios competentes", han señalado, aseverando que entienden "la preocupación que pueda generar esta situación".

Ahora, los organismos implicados en la investigación analizan los hechos. Tanto la Guardia Civil, la Fiscalía de Menores, la Consejería de Educación y la Policía Judicial de Las Rozas trabajan en el análisis de las circunstancias y la reconstrucción de lo ocurrido, tratando de esclarecer la presunto agresión y determinar responsabiidades.