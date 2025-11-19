Abierto el protocolo de acoso por un caso de ‘bullying’ en Badajoz

La apertura del expediente se produce en plena investigación por el caso de la joven sevillana Sandra Peña

La Consejería de Educación ha iniciado una investigación por supuesto caso de acoso escolar en Badajoz. Los hechos denunciados habrían ocurrido en el instituto de Educación Secundaria Ciudad Jardín de la capital pacense.

Tal y como informa ‘Hoy’, las autoridades competentes han activado el protocolo de acoso y la Junta de Extremadura confirma que se ha abierto un expediente discicplinario a la persona a la que se acusa de ‘bullying’.

La apertura del expediente se produce en plena investigación por el caso de la joven sevillana Sandra Peña. Las tres investigadas, que al tener 14 años pueden ser imputables, declararon este lunes ante la Fiscalía de Menores.

"No puede haber otra sanción que no sea la más alta"

Tras su caso, la Federación regional de asociaciones de padres de alumnos de centros públicos, Freampa, consideró urgente y necesario actualizar el protocolo de acoso en la región. No solo porque es “un documento obsoleto, que no contempla realidades de hoy, sino también porque no es operativo. “Necesitamos un protocolo áil, no se puede enterrar en papeles a víctimas, acosadores y familias; estamos hablando de un protocolo con 20 anexos sin contar el de cierre”, expuso Rengel, presidente de Freampa.

Sobre el caso de Sandra Peña, en opinión de la familia "no puede haber otra sanción” para las menores “que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida: es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita".