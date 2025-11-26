Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Valencia
Agresión sexual

Detenido un hombre acusado de violar a una mujer en el metro en Valencia: siguió a su víctima desde una discoteca

Estación de Metro de Valencia
La violación se produjo en la estació de metro de BailénEuropa Press
Compartir

ValenciaAgentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 42 años acusado de agresión sexual con penetración y robo con violencia.

Los hechos se produjeron el pasado 8 de noviembre sobre las 5 de la madrugada, cuando el detenido siguió a una mujer desde la salida de una discoteca de una zona de ocio hasta la estación de metro de Bailén.

PUEDE INTERESARTE

Una vez dentro de la estación, el detenido realizó tocamientos a la víctima sin su consentimiento hasta que finalmente la agredió sexualmente, a pesar de que la mujer trató de resistirse. Tras la violación, el acusado empleo de nuevo la fuerza para robar diferentes objetos de valor a la víctima.

Identificado por la víctimas

Gracias a las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la estación, los investigadores pudieron identificar al agresor, que a su vez fue identificado por la víctima.

Tras su detención, el hombre pasó a disposición judicial y el magistrado decretó su ingreso en prisión provisional.

Temas