El detenido siguió a la víctima desde la salida de una discoteca de una zona de ocio hasta la estación de metro de Bailén donde se produjo la violación

Un tribunal militar condena a un teniente de navío por agredir sexualmente a una estudiante de la Armada de Ferrol

Compartir







ValenciaAgentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 42 años acusado de agresión sexual con penetración y robo con violencia.

Los hechos se produjeron el pasado 8 de noviembre sobre las 5 de la madrugada , cuando el detenido siguió a una mujer desde la salida de una discoteca de una zona de ocio hasta la estación de metro de Bailén.

Una vez dentro de la estación, el detenido realizó tocamientos a la víctima sin su consentimiento hasta que finalmente la agredió sexualmente, a pesar de que la mujer trató de resistirse. Tras la violación, el acusado empleo de nuevo la fuerza para robar diferentes objetos de valor a la víctima.

Identificado por la víctimas

Gracias a las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la estación, los investigadores pudieron identificar al agresor, que a su vez fue identificado por la víctima.

Tras su detención, el hombre pasó a disposición judicial y el magistrado decretó su ingreso en prisión provisional.