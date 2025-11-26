Agentes de la Policía Nacional junto a personal de inspección de la Conselleria de Sanitat buscan pruebas para determinar la muerte de la niña

La autopsia a la niña de 6 años muerta en Alzira tras un tratamiento dental confirma que no padecía ninguna enfermedad previa

ValenciaAgentes de la Policía Nacional junto a personal de inspección de la Conselleria de Sanitat están registrando en estos momentos la clínica dental de Alzira donde fueron atendidas una niña de 6 años que fallecio en el Hospital de la Ribera, y otra menor de 4 años que continua ingresada en el Hospital Clínico de Valencia.

La pequeña fallecida ingresó este jueves por la tarde el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de la Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos trataron de reanimarla sin éxito y declararon su muerte.

Una hora y media antes, a las 15:11 horas del mismo día, acudió a Urgencias del mismo centro hospitalario otra niña, de 4 años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental. Tras su estabilización fue trasladada en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Después de cinco días en la UCI, la niña ha pasado a planta este martes y su estado ha mejorado notablemente.

Mal estado de la anestesia

En el registro, los agentes y los inspectores tratarán de recabar pruebas que permitan determinar la causa de la muerte de la niña de 6 años y del ingreso de la menor de cuatro.

Tras los hechos, la propietaria de la Clínica Dental Mireia de Alzira aseguró que están investigando "un lote" en concreto del sedante utilizado para tranquilizar a la niña mientras se le extraían unos dientes de leche y se le realizaban unos implantes. La odontóloga también afirmó que la pequeña salió "aparentemente bien" de su centro.

Un testimonio que difiere del que dieron los padres de la niña a su llegada al centro hospitalario, donde comentaron que su hija había sido dada de alta del consultorio odontológico tras haber permanecido hasta cuatro horas en observación y con problemas. Los progenitores describieron que la niña tenía diversos síntomas como somnolencia, respiraba con dificultad y no respondía a estímulos. Incluso tuvo vómitos en varias ocasiones. Aunque parecía recuperarse por momentos, cuando se desmayó de repente, la llevaron al hospital.