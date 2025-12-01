La joven desaparecida en Benicàssim dejó su ropa doblada encima de sus zapatillas en la arena de la playa

La búsqueda de una mujer desaparecida desde el domingo a mediodía en Benicàssim sigue llena de incógnitas.

Las incógnitas continúan aunque la última hora es la suspensión de la búsqueda hasta contar con nuevos indicios sobre esta desaparición-

La búsqueda de una mujer desaparecida desde el domingo a mediodía en Benicàssim sigue llena de incógnitas. La última de ellas es una imagen adelantada de Mediterráneo en la que se ven unas zapatillas yt encima de ellas, ropa perfectamente doblada. Como de alguien que ordena todo para meterse en el agua. Faltan eso sí, en ese metódico orden, las llaves y el móvil de la desaparecida.

Las incógnitas continúan aunque la última hora es la suspensión de la búsqueda hasta contar con nuevos indicios sobre esta desaparición. La mujer entró el domingo a nadar en la playa de Benicàssim y no ha sido localizada. El dispositivo de búsqueda no ha encontrado ningún cuerpo.

En la tarde del domingo no constaba ninguna denuncia por desaparición. La alerta se activó a mediodía. Y otro elemento que llama la atención es que haya bañistas en la playa en esta época del año.