Dos jóvenes de 17 y 19 años han sido rescatados con síntomas de hipotermia tras pasar la noche a la intemperie en Huesca

Se habrían extraviado durante una travesía senderista en las inmediaciones del Valle de Izas, en Canfranc

Los especialistas en rescates de alta montaña de la Guardia Civil han socorrido este domingo a primera hora de la mañana a dos jóvenes de 17 y 19 años, vecinos ambos de Zaragoza, que tras haberse extraviado durante una travesía senderista en las inmediaciones del Valle de Izas, en Canfranc (Huesca), habían pasado la noche al raso.

El aviso se ha recibido a las 7.55 horas y ha activado el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, ambos han sido evacuados y trasladados en la aeronave hasta el hospital San Jorge de la localidad de Huesca, ya que presentaban síntomas de hipotermia.

Rescates

Es uno de los cuatro rescates realizados desde el pasado jueves 27 de noviembre con los que concluye el amplio listado de intervenciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en el Pirineo aragonés durante el mes de noviembre.

En otro de los casos, el GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Huesca auxilió a un senderista de 42 años vecino de Oiarzun (Guipúzcoa) que se había extraviado en Sallent de Gállego (Huesca). Además, el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 socorrieron el sábado a un senderista de 60 años vecino de Pamplona que había sufrido una luxación de hombro fruto de una caída en la zona del Collado de Linza, en Ansó (Huesca).

Y, por último, dos esquiadores , una mujer y un hombre, ambos de 52 años y vecinos de Bilbao, fueron evacuados por el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 después de que la esquiadora se cayese y sufriera un esguince de rodilla en las inmediaciones del Pico Estremere (Francia). Ambos fueron trasladados en la aeronave hasta donde se encontraba su vehículo particular.