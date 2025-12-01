El operativo se puso en marcha este domingo después de que varias personas alertaran de que una mujer se había metido en el mar y no había salido

CastellónContinúa la búsqueda de una mujer presuntamente desaparecida en la zona de Playachica de Benicàssim (Castellón).

Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, a solicitud de Salvamento Marítimo, se ha movilizado este lunes un equipo de la Unidad de Rescate Acuático (URA) del consorcio, junto con una embarcación para participar en el dispositivo de búsqueda, además de equipos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

El operativo se puso en marcha este domingo después de que varias personas alertaran de que una mujer se había metido en el mar y no había salido. Además, en la playa se localizaron unas zapatillas y varias prendas de ropa.

No hay denuncia de desaparición

Tras activar la alerta, se puso inmediatamente en marcha un dispositivo de búsqueda que estuvo trabajando durante toda la tarde sin resultado. Un operativo que se ha reanudado a primera hora de la mañana de este lunes, aunque los investigadores sospechan que podría tratarse de una falsa alarma porque por el momento no se ha puesto ninguna denuncia por desaparición en las últimas horas.