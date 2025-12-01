Los bomberos han rastreado el río y tras localizar el cadáver lo han sacado del agua junto al puente situado a la altura del casino de la localidad alicantina

La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar el cadáver y determinar las causas de la muerte

AlicanteLos bomberos han hallado este lunes el cuerpo sin vida de una persona en el río Segura en el puente que se encuentra a la altura del Casino de Orihuela (Alicante).

El aviso se ha producido a las 8.48 horas de este lunes. Los bomberos se han desplazado hasta el lugar con material de rescate subacuático para realizar la búsqueda, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Los bomberos han peinado el río hasta que han dado con el cuerpo, rescatándolo y sacándolo del agua en la ciudad de Orihuela, en el puente que se encuentra cerca del casino. La Policía Nacional se ha desplazado hasta el lugar para custodiar e identificar el cadáver.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar el cadáver y determinar las causas de la muerte.

En las labores de rescate se han empleado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada, un furgón salvamento varios y un furgón de transporte personal, mientras que han participado un sargento, un cabo y ocho efectivos del parque de Orihuela.