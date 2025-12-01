Asesinato de Miriam Vallejo en Meco: el falso acusado pide una indemnización mientras un asesino sigue suelto
El falso acusado ha pedido ante la Audiencia Nacional 127.221 euros como indemnización por los daños
Señalan que la detención fue “precipitada y errónea” atribuida a la “presión ciudadana”
MadridMiriam Vallejo fue apuñalada hasta 89 veces en un descampado de Meco, Madrid, cuando paseaba a sus perros en 16 de enero de 2019. Casi siete años después sigue sin saberse quién fue el homicida, que todavía se encuentra en libertad. Poco después del asesinato fue detenido Sergio, el entonces novio de la compañera de piso de la joven asesinada, quien pide una indemnización por pasar cuatro meses en la cárcel y como acusado varios años.
El pasado julio la Guardia Civil abrió una nueva línea de investigación en la que se descartó definitivamente a Sergio como principal sospechoso y apuntaba varios autores. El procedimiento judicial se archivó en enero de 2023 tras fracasar las pesquisas y el crimen quedó sin resolver.
La jueza exponía que se decretaba el sobreseimiento por "el fracaso de la investigación al no alcanzar los objetivos que se perseguían". Sergio desde que fue arrestado, defendió su inocencia, pero sus restos de ADN en la ropa de Miriam le incriminaban a pesar de que su defensa insistía en que se pudo transferir en la lavadora.
Señalado de por vida
A pesar de la libertad de Sergio ha vivido “apestado de por vida” desde que fuese señalado por el crimen, según recoge El Periódico de España. Recuperó su trabajo, pero no su vida anterior.
El falso acusado ha pedido ante la Audiencia Nacional 127.221 euros como indemnización por los daños económicos y morales que ha tenido que sufrir Sergio y su familia.
En el escrito, el abogado de Sergio, señalan que la detención fue “precipitada y errónea” atribuida a la “presión ciudadana” más que a una “verdadera investigación policial”.
Sergio pasó en la cárcel 126 días y después de su puesta en libertad tuvo la obligación de comparecer en el juzgado, llegando a asistir hasta en 149 ocasiones.
La indemnización que reclama se basa en los sueldos que no pudo cobrar, daños en sus objetos personales, pero principalmente por los daños morales que hoy en día tiene que sufrir por un estigma que le perseguirá el resto de su vida.
Ensañamiento
Miriam Vallejo fue asesinada el 16 de enero de 2019 en una zona de campo próxima a la localidad donde residía con Sergio S.M. y la novia de éste.
Tenía 25 años y había salido a pasear con su perro y otros tres canes propiedad de Sergio. Su asesino se ensañó y la asestó casi noventa puñaladas.