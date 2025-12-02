Claudia Barraso 02 DIC 2025 - 17:09h.

Hace unos días que una niña de seis años murió tras ser atendida en una clínica dental de Alzira, Valencia. Otra menor, de cuatro años, estaba ingresada en el Hospital Clínico Universitario. Presentó un cuadro grave de vómitos y diarreas, aunque estaba en estado muy crítico, los médicos pudieron estabilizarla.

La semana pasada, los médicos informaron de que el pronóstico de la niña era estable y que incluso ya estaba comiendo. Ante la mejora, apuntaron a que valoraban la posibilidad de que se tratase de que sea un lote defectuoso de la anestesia. Este martes, la familia de la menor ha confirmado al medio ‘Levante-EMV’ que ya están esperando a la pequeña en casa. Las únicas declaraciones que han querido dar es que se encuentra fuera de peligro.

“Por suerte, la niña está bien, y la familia también está bien”. Desde el pasado 20 de noviembre la menor de cuatro años se encontraba ingresada en el hospital. La noticia de que ese mismo día había fallecido una menor que también había estado en la misma clínica, alertó a los sanitarios.

No han hecho más declaraciones porque aún siguen investigando

Los agentes decidieron abrir una investigación, la cual continúa aún abierta y por la que la familia no ha querido transmitir más información. Las dos víctimas habrían recibido anestesia. La primera hipótesis con la que cuentan es que seguramente el fallo esté en esta sustancia.

La clínica dental en la que fueron atendidas las dos niñas suspendió la actividad clínica por orden del Servicio de Inspección de Conselleria de Sanidad, al abrir un expediente informativo con el objetivo de esclarecer los hechos. Un juzgado de Alziras, ha abierto diligencias también. Aún no hay más información sobre en qué punto se encuentra la investigación y si se ha aclarado por qué la primera niña sufrió una parada cardiorrespiratoria y por qué la segunda estuvo tan grave.