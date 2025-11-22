Iván Sevilla 22 NOV 2025 - 11:54h.

La menor de seis años ingresó en el hospital ya en parada cardiorrespiratoria y los médicos no pudieron reanimarla

Los padres de la pequeña fallecida en Alzira dicen que fue dada de alta de la clínica dental tras estar horas en observación y con problemas

ValenciaLa niña que fue al dentista en Alzira (Valencia) y después acabó falleciendo en el Hospital Universitario de la Ribera tras recibir el tratamiento dental nos deja, de momento, dos versiones distintas de los hechos y el foco puesto en la anestesia que se le administró.

De hecho, la misma propietaria de la Clínica Dental Mireia aseguró que están investigando "un lote" en concreto de ese sedante utilizado, por si tiene relación con lo ocurrido. También afirmó que la pequeña salió "aparentemente bien" de su centro.

En declaraciones al medio valenciano 'À Punt', la responsable Mireia Vila explicó que a la menor de seis años no le pusieron una anestesia general, sino una simple "vía para relajarla" mientras le extraían unos "dientecitos de leche" y le realizaban "unos empastes".

"Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después y no sabemos qué ha podido pasar", reconocía contrariada la mujer en un testimonio que difiere con el que dieron los padres de la víctima a su llegada al centro hospitalario.

Según recoge el periódico 'Levante-EMV', comentaron que su hija había sido dada de alta del consultorio odontológico tras haber permanecido hasta cuatro horas en observación y con problemas. La dueña del negocio no mencionó nada de esto.

Los progenitores describieron que la niña tenía diversos síntomas como somnolencia, respiraba con dificultad y no respondía a estímulos. Incluso tuvo vómitos en varias ocasiones. Aunque parecía recuperarse por momentos, cuando se desmayó de repente, la llevaron al hospital.

La niña ingresó en parada cardiorrespiratoria

Después de ingresar en parada cardiorrespiratoria, sin pulso ni respiración, los médicos intentaron reanimarla sin éxito. Tras transcurrir más de una hora sin que las maniobras dieran resultado, confirmaron su fallecimiento.

Se activó el protocolo correspondiente en estos casos para practicarle la autopsia que determine qué llevó a la menor a ese estado. También se recogieron muestras de fluidos y tejidos para que sean analizados por toxicólogos.

De esa manera, podría conocerse qué se le administró concretamente en el dentista y en qué cantidades, por si tuvo algo que ver con la muerte. Porque el lote de anestesia que ya se está investigando puede estar "defectuoso".

Ese fue el calificativo que utilizaron los médicos del mismo Hospital Universitario de la Ribera que atendieron a otra paciente de cuatro años. Igualmente fue trasladada allí "en estado muy crítico" después de haber acudido a una clínica dental en Alzira.

Con "vómitos y diarreas", pero ya fuera de peligro

El reportero de Informativos Telecinco Tony Ramos informó de que esta niña presentaba "vómitos y diarreas". Por suerte, los sanitarios que la asistieron en la UCI pudieron estabilizarla para que saliese de esa situación de peligro para su vida.

Tal y como relataron los facultativos, su "pronóstico es positivo, está estable, consciente e incluso ingiriendo alimentos". Valoran la posibilidad de que el origen de ese cuadro sintomático que tenía sea el sedante usado con ella en algún tratamiento dental.

Los hechos acontecidos, especialmente con el fallecimiento de la otra menor, han llevado a la Clínica Dental Mireia a cerrar al público, "por fuerza mayor". Así reza un papel que han pegado en la puerta del negocio de Alzira.

"Puede provocar estos síntomas", explica un ortodoncista

En cualquier caso, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ordenó inmediatamente la suspensión cautelar de su actividad, mientras se aclara lo sucedido. El ortodoncista Iván Malagón explicó a Informativos Telecinco la clave en una sedación normal.

Recalcó la relevancia del "equilibrio entre el oxígeno y el óxido nitroso", ya que "si hay más parte de nitrógeno que de oxígeno, puede provocar que el paciente tenga estos síntomas". En referencia a los que han experimentado ambas niñas en la localidad valenciana.