La pareja estaba en proceso de separación, pero ambos seguían conviviendo en un domicilio de Alicante

Conmoción en Alicante por el terrible asesinato de una mujer de 29 años que ha aparecido muerta con decenas de puñaladas en el cuerpo en su casa. La pareja, un hombre de 34 años, ha sido localizado ahorcado en el mismo domicilio. La Policía investiga los hechos como un posible caso de violencia de género. Informa en el vídeo Sofía Muñoz.

La pareja estaba en proceso de separación, pero seguían conviviendo en un domicilio de la calle Cánovas del Castillo, tal y como recoge 'Levante-EMV'. El matrimonio tenía además un hijo de tres años y se encontraba en una guardería en el momento de los hechos.

Ha sido un familiar el que ha alertado del hallazgo de la joven asesinada, de origen argentino, y de su pareja ahorcada. Agentes de la Policía Local de Alicante han sido los primeros en llegar al lugar y a continuación han llegado efectivos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

El cuerpo de la joven apuñalada estaba en el salón de la vivienda y no se ha podido hacer nada por salvarle la vida.

Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional se encuentran en estos momentos realizando la correspondiente inspección ocular para recabar todos los indicios acerca de los hechos y esclarecer las causas de los fallecimientos.