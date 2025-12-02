La mujer apuñalada por su expareja en Mallorca recibió más de 30 cuchilladas

La mujer, herida grave, presenta numerosas heridas defensivas en manos y brazos

El agresor, de 31 años, tenía una orden de alejamiento de la víctima

La mujer que el pasado fin de semana fue herida de gravedad por su expareja cuando salía de una fiesta en Mallorca recibió más de 30 puñaladas. El agresor, que después intentó suicidarse, permanece detenido.

La mujer, de 35 años, sigue hospitalizada en la isla de Palma de Mallorca. Está en la UCI del Hospital de Son Espases, estable dentro de la gravedad.

Su presunto agresor, su expareja, le esperó el pasado fin de semana a las puertas de una finca en Mallorca, donde acudió a una fiesta. A su salida, el hombre, de 31 años, le apuñaló en varias ocasiones. Le asestó al menos una treintena de cuchilladas, según informa El Diario de Mallorca.

La mujer tiene numerosas heridas en las manos y los brazos porque intentó defenderse cogiendo el cuchillo. Eso, dice el citado diario, le salvó la vida.

El agresor también permanece hospitalizado, aunque en calidad de detenido. Intentó suicidarse cortándose el cuello cuando los testigos acudieron a ayudar a la mujer.

La víctima había denunciado

La víctima había denunciado, estaba en el sistema Viogen y tenía asignado un policía tutor, aunque nadie le había comunicado nada preocupante.

El agresor, a consecuencia se esa denuncia, tenía una orden de alejamiento de ella.

El caso no estaba considerado de alto riesgo. La Guardia Civil, que investiga los hechos, considera que hubo premeditación porque la esperó agazapado escondido en unos matorrales hasta que ella salió de la fiesta y por el ensañamiento del ataque.

Ayuda contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.