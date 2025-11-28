Los investigadores manejan como causa de la muerte de la joven de Campillos la asfixia

Los compañeros del presunto asesino de Campillos dicen que ya les anunció que no iría a trabajar tras el crimen

La localidad malagueña de Campillos vive consternada por el asesinato de Concha, una joven de 25 años, a manos de su pareja. Él se entregó en Martos, Jaén. Los investigadores creen que la mujer murió asfixiada.

Fue el presunto asesino de Conchi, Ismael, quien le dijo a la Guardia Civil que creía que la había matado el pasado miércoles.

Ismael, de 28 años, huyó desde Campillo, donde vivía con Conchi hasta Martos, Jaén, su localidad natal. Allí acudió a la Guardia Civil para confesar que creía que había matado a su novia.

Cuando los agentes llegaron, el cuerpo sin vida de la chica estaba en la segunda planta de su casa. Junto al cadáver había un trapo con el que los agentes creen que Ismael le habría taponado las vías respiratorias, informa el diario Sur.

Otras fuentes apuntaron a un estrangulamiento, extremo que no ha podido ser confirmado, informa el citado diario que, añade que en cualquier caso el mecanismo de la muerte es la asfixia.

Campillos, una localidad consternada

El alcalde del municipio malagueño, Daniel Castilla, ha señalado que Campillos "está totalmente conmocionado por estos deleznables sucesos que estamos viviendo en nuestro pueblo".

“La condena es total y absoluta con estos hechos y las palabras tienen sentido, tienen poder: Tenemos que decir que ha sido un asesinato machista. Concha no ha perdido la vida, sino que la han asesinado", ha declarado Castilla.

Tanto la víctima como el agresor estaban en el sistema VioGen por casos anteriores. Ella, como víctima de una pareja anterior y él como agresor también por otra relación.

El diario regional apunta a que en los cuatro años de relación que llevaban habían tenido sus idas y venidas y que, recientemente, ella le habría dejado. Sin embargo, él se había negado a abandonar el domicilio familiar de ella en Campillo.

El Ayuntamiento, que ha decretado tres días de luto oficial por este asesinato machista, ha puesto psicólogos a disposición de la familia de la víctima.