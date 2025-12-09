Tres agentes de la Policía Local de Burjassot, armados con pistolas táser, consiguieron reducir y detener al agresor, un joven de 27 años con antecedentes por violencia de género

Detenido por amenazar a unos niños con un cuchillo de grandes dimensiones en Palma: "Venid y veréis lo que va a pasar"

En una estación de Metrovalencia, se vivieron momentos de tenión provocados por un hombre que portaba un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y que al parecer estaba acosando y amenazando a varios viajeros que esperaban el metro.

Uno de los pasajeros avisó a la policía, que inmediatamente acudió a la estación. Una vez localizado, los agentes se dirigieron al presunto agresor. Justo en ese momento llegaba un convoy y los policías avisaron al conductor para que no abriera las puertas.

Tras retirarse el tren de la vía, tres agentes, armados con pistolas táser, pidíeron al joven que "sacara la mano del bolsillo" donde llevaba el cuchillo y "se tirara al suelo". Ante la falta de respuesta, uno de los agentes se avalanzó sobre él y consiguieron reducirlo y esposarlo, sacando de su bolsillo el cuchillo.

El detenido es un joven de 27 años que cuenta con antecedentes por violencia de género.